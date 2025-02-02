Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.0 комментариев
Синоптик рассказал о наступлении холодного аналога явления Эль-Ниньо
Синоптик Вильфанд: Холодный аналог явления Эль-Ниньо продлится до апреля
На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, вызывающее снижение температуры в экваториальной части Тихого океана, но оно прогнозируется как непродолжительное и перейдет в нейтральную фазу уже в марте-апреле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, это явление не является интенсивным и продлится до марта-апреля, когда оно начнет переходить в нейтральную фазу. Он подчеркнул, что текущие оценки носят предварительный характер и уточняются, передает РИА «Новости».
Вильфанд уточнил, что Ла-Нинья вызывает сток тепла из атмосферы в океан, тогда как при Эль-Ниньо тепло направляется в обратную сторону, что ведет к повышению температуры океанских вод. Он также отметил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не ожидается, но этот сценарий не исключается.
В пятницу руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале февраля в центре европейской части России похолодает до минус 15 градусов.
Ранее Вильфанд сообщил, что минувший год стал вторым самым теплым в России. Кроме того, он уточнил что Эль-Ниньо находится в отрицательной фазе, и ожидается, что такая ситуация сохранится с января по середину апреля. Прогнозируется, что с вероятностью более 60% с апреля Эль-Ниньо перейдет в нейтральную фазу, что приведет к изменениям температуры в восточных областях Тихого океана.