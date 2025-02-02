Синоптик рассказал о наступлении холодного аналога явления Эль-Ниньо

Эксперт объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент

Военный эксперт Перенджиев объяснил раскол в оборонном секторе Украины в критический момент

Tекст: Андрей Резчиков

«Разногласия в украинском оборонном секторе разгорелись на почве того, как делить ответственность по будущим итогам объявленного президентом США Дональдом Трампом аудита поставок оружия. На Украине понимают, что придется отвечать», – отметил Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

«Агентство оборонных закупок (АОЗ) считает, что они все отдавали министерству обороны, а глава минобороны Рустем Умеров говорит, что в 2024 году АОЗ не выполнило 47% своих обязательств по поставке ВСУ оборудования и расходных материалов, – продолжил эксперт. – То есть каждая сторона перекладывает вину друг на друга».

По словам собеседника, еще одна причина разногласий может крыться в махинациях с закупкой вооружений. «Что-то было украдено или продано. Скорее всего, речь идет об обмане, например, под видом нового оружия войска могли получить устаревшие образцы, малопригодные для ведения боевых действий», – предположил спикер.

Разногласия также могут быть связаны с общим падением поставок вооружений. «Какие-то схемы совместного воровства уже не работают, потому что объемы поставок не те. Теперь приходится придумывать новые правила дележа урезанных ресурсов. И в этих условиях каждая из сторон пытается больше урвать, чтобы не быть обделенной», – пояснил Перенджиев.

При этом невыполнение обязательств по поставке оборудования и расходных материалов напрямую сказывается на боеспособности ВСУ. «Против Умерова уже возбудили уголовное дело на Украине. Поэтому министр хочет привязать к себе побольше виноватых, чтобы не отвечать за все в одиночку и не стать козлом отпущения», – пояснил эксперт.

О разногласиях между министерством обороны Украины и агентством оборонных закупок пишет американская газета The Washington Post. Сейчас главное агентство по закупкам оружия страны – с бюджетом более 7 млрд долларов – парализовано из-за противостояния по поводу того, кто должен его возглавить. По мнению издания, эти скандалы могут повлиять на западную поддержку, потому что раскол в оборонном секторе Украины происходит в критический момент.

На прошлой неделе Умеров сообщил о разрыве контракта с руководителем АОЗ Мариной Безруковой. По его словам, агентство было втянуто в «политические игры, утечки контрактов и утечки информации». Ее место должен занять глава государственного оператора тыла (ГОТ) Арсен Жумадилов. Однако Безрукова обвиняет Умерова в злоупотреблении полномочиями и говорит, что сделала ставку на подписании долгосрочных контрактов, ряд из которых будут выполнены в этом году. По ее словам, она против скупки существующих запасов боеприпасов, чтобы удерживать цены на низком уровне.

О том, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело, на прошлой неделе сообщала украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Следователи национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили министра в злоупотреблении властью после отказа продлевать на год контракт с Безруковой и увольнения двух членов наблюдательного совета АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.