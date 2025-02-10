Снежные зерна выпали в Москве

В Москве выпали редкие для региона снежные зерна

Tекст: Мария Иванова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве выпали снежные зерна. Эти осадки представляют собой смеси мелких непрозрачных крупинок белого цвета, размер которых варьируется от 0,5 до 3 мм. Такие осадки выпадают из слоистых и слоисто-кучевых облаков при температуре от минус десяти до нуля градусов.

Снежные зерна, по словам эксперта, отличаются от других видов твердых осадков меньшими размерами и интенсивностью выпадения. Они не отскакивают от поверхности, а медленно оседают, покрывая землю тонким слоем. По своей природе, снежные зерна являются замерзшим эквивалентом жидкой мороси.

Синоптическая ситуация, благоприятная для выпадения снежных зерен, складывается на западной периферии антициклонов или в малоградиентных барических полях. Формируются такие осадки в размытых барических седловинах, что и произошло в Москве на этот раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Москве температура превысила многолетнюю норму на 6,2 градуса, а осадков выпало лишь три четверти от нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается аномально теплая зима с температурой, превышающей норму на пять градусов.

Между тем на прошлой неделе в Ростовской области из-за сильного снегопада были задержаны 12 поездов дальнего следования и пять пригородных.