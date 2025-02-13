«Ростелеком» оценил ущерб от повреждения кабеля на Балтике в миллионы

Президент «Ростелекома» назвал ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море

Tекст: Максим Попов

Ущерб от повреждения кабеля «Ростелекома» в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский на площадке Недели российского бизнеса.

«Это несколько десятков миллионов рублей. Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Это вызывает много вопросов», – заявил Осеевский.

Он подчеркнул, что повреждение в двух местах на таком большом расстоянии является необычным. Компания планирует провести расследование, чтобы определить, что стало причиной повреждений.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, «Ростелеком» завершил восстановление кабеля в Балтийском море.

Напомним, в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии произошел обрыв российского кабеля, ремонт которого сопровождала финская береговая охрана.

В «Ростелекоме» заявляли, что кабель был поврежден из-за внешнего воздействия, однако на абонентов это не повлияло.



