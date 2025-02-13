Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Кремль выразил надежду на комплексное обсуждение безопасности в Европе
Песков заявил о надежде Кремля на комплексное обсуждение вопросов безопасности в Европе
Кремль ожидает, что вопросы безопасности в Европе будут обсуждаться комплексно, включая прежние требования России о нерасширении НАТО на Восток, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Кремль рассчитывает на комплексное обсуждение вопросов безопасности в Европе, передает ТАСС.
По его словам, все озабоченности, касающиеся безопасности России, хорошо известны, и позиция страны остается последовательной.
Он напомнил, что Россия продолжает настаивать на требованиях, изложенных в проекте договора о гарантиях безопасности от 15 декабря 2021 года, включающем в себя, среди прочего, нерасширение НАТО на Восток за счет постсоветских республик.
Также Песков подчеркнул важность комплексного обсуждения всех вопросов, связанных с безопасностью на Европейском континенте, особенно в тех аспектах, которые касаются России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США приняла переговорную позицию России.