Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению

Tекст: Вера Басилая

Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.

«Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.

Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.