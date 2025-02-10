Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта
Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению
Для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника.
Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.
«Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.
Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.
Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.
МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.
Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.