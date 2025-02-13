Эксперт назвал «позитивным сигналом» требование АдГ не вмешиваться в дела Грузии

Эксперт назвал «позитивным сигналом» требование «Альтернативы для Германии» не вмешиваться в дела Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«АдГ внесла резолюцию в поддержку Грузии, это очень позитивный сигнал. Он говорит о наметившихся тенденциях в Европе в сторону здравого смысла. Уместно вспомнить, что эту партию поддерживает (американский предприниматель) Илон Маск», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

«Лед тронулся, доминирование «леваков» на этом поле и их сознательные поклепы в адрес Грузии должны завершиться. Настает время реальной политики», – отметил эксперт.

Петрэ Мамрадзе выразил надежду на «кропотливую работу на международном фланге властей Грузии».

«Знаю, что многое делается премьер-министром Ираклием Кобахидзе, председателем парламента Шалвой Папуашвили, главой МИД Макой Бочоришвили», – сказал он.

Партия «Альтернатива для Германии» зарегистрировала в ЕП, где в четверг пройдут дебаты по Грузии с критикой ее внешнего курса, резолюцию с осуждением вмешательства извне во внутренние дела южнокавказской республики.

В проекте резолюции АдГ содержится призыв к европейским институтам «уважать желание парламента Грузии включиться в диалог и не вводить односторонние требования, которые не учитывают политические реалии в Грузии».

Также АдГ «осуждает вмешательство во внутренние дела Грузии» и отмечает, что «только дело народа Грузии избирать политическое руководство».

АДГ выступает против «давления ЕС на Грузию, в том числе путем угрозы санкций и остановки финансовой помощи».

По мнению АдГ, такая политика «отдаляет главного стратегического партнера в регионе» – Грузию.

Отмечается, что выборы в парламент Грузии 26 октября 2024 года соответствовали международным и внутренним стандартам, а правительство Грузии демонстрирует приверженность европейскому курсу.

Также АДГ критикует отказ ЕС признать легитимный выбор народа Грузии и поддержку со стороны ЕС оппозиции, что «несет риск авторитету и доверию ЕС в регионе».

Что касается дебатов в ЕП и других резолюций, противники «Грузинской мечты» «продолжают признавать Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа» и призывают Совет ЕС пригласить ее на предстоящий саммит Европейского политического сообщества, чтобы представлять на нем Грузию». Они требуют продолжения политики санкций к лидерам правящей партии Грузии и называют выборы в парламент «сфальсифицированными».