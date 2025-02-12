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    Пушков назвал разговор Путина и Трампа историческим событием
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    Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину
    Центробанк резко повысил курс рубля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    11 комментариев
    12 февраля 2025, 23:02 • Новости дня

    Белый дом сообщил об освобождении в Белоруссии гражданина США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Белоруссии освободили гражданина США и двух граждан Белоруссии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, Минск освободил гражданина США и двух белорусов, передает РИА «Новости».

    Среди освобожденных присутствует человек, ранее работавший на «Радио Свобода*» (внесена в список иноагентов). Левитт сообщила, что все трое были «безопасно освобождены», однако не уточнила их имена.

    Ранее американский президент сообщал, что в скором времени будет освобожден гражданин США в одной из зарубежных стран.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

    Белый дом сообщил, что США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    12 февраля 2025, 19:03 • Новости дня
    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля

    RT: США намерены передать России Винника

    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля
    @ Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника в рамках обмена, сообщили в среду вечером информационные агентства.

    Об этом RT сообщил адвокат россиянина. Об освобождении Винника также сообщает американский телеканал ABC.

    Винника задержали в Греции в 2017 году по американскому обвинению в криптомошенничестве. Потом его экстрадировали в США.

    Суд в Штатах перенес вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе. Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

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    12 февраля 2025, 07:29 • Новости дня
    Американец Фогель поблагодарил Путина за помилование
    Американец Фогель поблагодарил Путина за помилование
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Александра Юдина

    Освобожденный из российской тюрьмы американец Марк Фогель заявил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.

    Фогель выразил благодарность своей стране за усилия, приложенные к его освобождению, и отдельно поблагодарил российского лидера за решение помиловать его, передает Ura.ru.

    «Я искренне рад вернуться на Родину... Благодарю также Владимира Путина. Он меня помиловал», – заявил Фогель.

    В Белом доме также поблагодарили Путина за этот шаг, назвав его «очень справедливым и разумным».

    Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией. В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Сделка Трампа с Россией

    Внезапный визит в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 01:28 • Новости дня
    Трамп назвал освобождение Фогеля первым шагом к миру на Украине
    Трамп назвал освобождение Фогеля первым шагом к миру на Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине, заявил президент США.

    «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – приводит слова америкаснкого лидера РИА «Новости».

    «Я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой. Я думаю, что это… может сыграть большую и важную роль в прекращении войны», –  заявил президент США после того, как поприветствовал Фогеля возле южного портика Белого дома под падающим снегом.

    Также американский президент назвал освобождение Фогеля актом великодушия со стороны президента России Владимира Путина, пишет The Washington Post.

    По данным Fox News, переговоры в Москве вел Стив Виткофф посланник президента США на Ближнем Востоке, который якобы провел более трех часов разговаривал с Владимиром Путиным. Официальных комментариев Белого дома по поводу встречи не поступало.

    Кроме того, американский лидер заявил, что в среду из «одной страны» будет освобожден второй американец, имя которого, по его словам, очень узнаваемо.

    Марк Фогель с американским флагом на плечах выглядел усталым, но счастливым. Он выразил благодарность президенту США и Виткоффу за их усилия, и отметил, что «навсегда будет в долгу перед ними».

    «Президент Путин был очень добр, даровав мне помилование», – добавил он.

    Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией.

    В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

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    12 февраля 2025, 12:16 • Новости дня
    Эксперт оценил влияние освобождения Фогеля на урегулирование конфликта на Украине

    Американист Дудаков: Освобождение Фогеля запустит переговорный процесс по Украине

    Эксперт оценил влияние освобождения Фогеля на урегулирование конфликта на Украине
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский вопрос сложнее, чем освобождение американца, который находился в российской тюрьме. Однако переговорный трек активизируется. Москва подтвердила, что настроена на диалог с новой администрацией США на взаимовыгодных условиях, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США назвал освобождение Марка Фогеля шагом к завершению конфликта на Украине.

    «В освобождении Марка Фогеля немалую роль сыграл спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. По своему менталитету он – девелопер из Нью-Йорка – во многом близок Дональду Трампу по складу характера. Таким людям из бизнеса американский лидер доверяет больше, чем карьерным дипломатам», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что именно Уиткофф вел переговоры между Израилем, палестинским движением ХАМАС, Египтом и Катаром. «Теперь Трамп начинает его привлекать к работе и на российско-украинском направлении», – указал собеседник. При этом спецпосланником президента США по вопросам Украины и России остается Кит Келлог. Политик, скорее всего, выступает «лицом переговорного процесса», полагает Дудаков. Эксперт не исключает, что Уиткофф, в свою очередь, продолжит заниматься непубличной дипломатией на украинском треке.

    Освобождение Фогеля политолог назвал важным событием во внутриамериканской повестке. «Трамп обещал семье этого американца вернуть его на родину. Теперь он может сказать, что сдержал свое слово», – уточнил спикер. Со стороны России передача бывшего заключенного Вашингтону – это сигнал, продолжил аналитик.

    «Москва таким образом подтвердила, что настроена на диалог с новой администрацией США, но на взаимовыгодных условиях», – подчеркнул Дудаков. С этим, по его мнению, связана и реакция Трампа на освобождение Фогеля. «Главе Белого дома хотелось бы договориться и по Украине. Другое дело, что этот вопрос сложнее, чем освобождение одного американца, который находился в российской тюрьме», – рассуждает политолог.

    «Вместе с тем визит Уиткоффа в Москву показывает, что переговорный трек, скорее всего, активизируется в ближайшее время», – прогнозирует спикер. При этом, по мнению аналитика, «шансов договориться у спецпосланника по Ближнему Востоку больше, чем у карьерных дипломатов США». «Для Трампа это оптимистичная история, ведь он отправляет своего лучшего переговорщика на работу по украинскому направлению. Для Вашингтона оно становится одним из приоритетных», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что освобождение из российской колонии американца Марка Фогеля может стать «очень важным элементом» прекращения боевых действий на Украине. По словам президента США, Вашингтон добился «огромного прогресса» во взаимодействии с Москвой. «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – сказал он.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила Фогеля. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника. Власти США подчеркнули, что освобождение Фогеля произошло в результате обмена заключенными между США и Россией.

    Трамп не уточнил условия возвращения гражданина США, но назвал сделку «очень честной, очень справедливой». Он сообщил, что еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля. Сам Фогель отметил, что «президент Путин проявил великодушие и государственный подход, помиловав меня».

    Марк Фогель был сотрудником американского посольства, после этого он работал преподавателем англо-американской школы в Москве. В 2021 году его задержали в аэропорту Шереметьево. В багаже нашли марихуану и гашишное масло. В июне 2022 года Химкинский суд назначил ему по ч. 3 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков) 12 лет и по ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) еще три года. По совокупности преступлений он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

    Любопытно, что предыдущая администрация Джо Байдена ранее добилась обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой нашли менее одного грамма гашишного масла, но не включила в потенциальные списки обмена Фогеля.

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    12 февраля 2025, 13:28 • Новости дня
    Песков: Освобожденный в обмен на Фогеля россиянин вернется на Родину в ближайшие дни
    Песков: Освобожденный в обмен на Фогеля россиянин вернется на Родину в ближайшие дни
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный в России гражданин США Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, находящегося в заключении в США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, американец Марк Фогель был освобожден в обмен на россиянина, заключенного в тюрьму в США. Это стало результатом интенсивных контактов между соответствующими ведомствами России и США, передает ТАСС.

    Песков также добавил, что гражданин РФ, находящийся в американской тюрьме, будет возвращен в Россию в ближайшие дни, однако его имя будет объявлено только после прибытия на родину. На вопрос о возможной роли третьих стран в организации обмена Песков ответил, что у него нет дополнительной информации для комментария.

    Песков воздержался от комментариев на заявление американского президента о возможном будущем обмене заключенными между РФ и США.

    «Мне по этой теме нечего сказать», – заявил Песков.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей за контрабанду наркотиков.

    Президент США назвал освобождение Марка Фогеля первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Белый дом подтвердил освобождение Винника

    Белый дом подтвердил освобождение Винника в обмене заключенными с Россией

    Белый дом подтвердил освобождение Винника
    @ Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях, что подтвердил Белый дом.

    Белый дом подтвердил, что США освободят Александра Винника в рамках текущего обмена заключенными с Россией, сообщает ТАСС.

    Ранее французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что со вчерашнего вечера его клиент больше не числится в списках заключенных. По словам Бело, накануне прошло слушание, в результате которого дело было завершено.

    Напомним, Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку.

    США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе. Заключив сделку с американской прокуратурой, Винник признал свою вину по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее адвокат сообщил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.




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    12 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предпочитает сохранять конфиденциальность в дипломатических контактах для их эффективности, отметил глава МИД Сергей Лавров, комментируя освобождение американца Марка Фогеля.

    Лавров, отвечая на вопрос об освобождении гражданина США Марка Фогеля, подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности в дипломатических отношениях, передает ТАСС. Он объяснил, что данный подход отличается от практики Вашингтона, который решил публично объявить о результатах таких контактов.

    «Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал Лавров.

    Освобождение Фогеля министр назвал «продуктом одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются». Лавров подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности для более эффективной дипломатии.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей за контрабанду наркотиков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что осужденный в России гражданин США Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, находящегося в заключении в США, а также назвал обмен заключенными с США шагом к доверию.

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    12 февраля 2025, 21:35 • Новости дня
    Слуцкий: Разговор Путина и Трампа запустил процесс разморозки контактов России и США

    Слуцкий: Разговор Путина и Трампа запустил процесс разморозки российско-американских контактов

    Слуцкий: Разговор Путина и Трампа запустил процесс разморозки контактов России и США
    @ Lehtikuva/Jussi Nukari/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    Это общение, по словам Слуцкого, прорвало антироссийскую блокаду Запада. Тем самым начался процесс разморозки официальных контактов между Россией и США, передает ТАСС.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. Президент США назвал продуктивным разговор с Путиным.

    Позже ООН поприветствовала телефонные переговоры между президентами России и США, считая их положительным шагом в урегулировании конфликта на Украине, и выразила готовность помочь, если организация получит соответствующий запрос.

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    12 февраля 2025, 01:44 • Новости дня
    В Европе заявили о множестве возможностей для ужесточения санкций против России

    Европейский чиновник не исключил ужесточения санкций против России в рамках плана США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти не имеют четкого плана по урегулированию конфликта на Украине, Вашингтон рассматривает предложения союзников, включая ужесточение санкций против России, сообщает Fox News со ссылкой на европейского чиновника.

    Чиновник подчеркнул, что все предложения от союзников находятся в стадии рассмотрения, решение примет Белый дом. «Все еще имеется множество возможностей для ужесточения санкций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Европейский чиновник отметил, что, по мнению западных стран, предстоящие переговоры Вашингтона, Москвы и Киева окажутся весьма сложными и напряженными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что США хотели представить свой план по разрешению кризиса на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    12 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    Профессор из Хельсинки предостерег вице-президента США перед встречей с Зеленским

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен предостерег вице-президента США Джей-Ди Вэнса от подписания документов с Владимиром Зеленским на встрече в Мюнхене, ссылаясь на его нелегитимность.

    Малинен обратился к Вэнсу с призывом не подписывать никакие документы с Зеленским, аргументируя это его нелегитимностью, передает ТАСС.

    Профессор отметил, что Зеленский правит в условиях военного положения, что, по его мнению, делает любые подписываемые им документы, включая мирные соглашения, юридически несостоятельными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс планирует посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским.

    Напомним, о предстоящей встрече Вэнса с Зеленским сообщали и другие американские СМИ. Кроме того, вскоре Келлог посетит Украину. Также в Киев прибудет министр финансов США Скотт Бессент.

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    12 февраля 2025, 17:18 • Новости дня
    Министр обороны США заявил о критическом этапе в конфликте на Украине

    Министр обороны США Хегсет заявил о критическом моменте конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

    Хегсет акцентировал внимание на необходимости прекращения кровопролития и завершения войны. Об этом он заявил на заседании контактной группы по Украине, передает РИА «Новости».

    Министр обороны указал, что США считают возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистичным. Он также подчеркнул, что американский президент хочет завершить конфликт.

    Кроме того, Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса, пишет ТАСС.

    На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял об открытости России к контактам с США по Украине.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

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    12 февраля 2025, 14:27 • Новости дня
    Financial Times: Соглашение России и США без Европы испугало лидеров ЕС

    Financial Times: Соглашение Москвы и Вашингтона без участия Европы стало бы кошмаром для ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соглашение между Россией и США без участия европейцев может стать кошмаром для Европы, пишет Financial Times, отмечая, что ЕС должен предложить собственные инициативы для участия в переговорах.

    Как сообщает РИА «Новости», в статье подчеркивается, что такое развитие событий станет настоящим кошмаром для французского президента и многих его коллег.

    По мнению Financial Times, в случае заключения подобного соглашения, оно может быть достигнуто за спинами европейских стран и Киева. Европейские страны обеспокоены тем, что их интересы не будут учтены при разработке и реализации условий возможного соглашения между Россией и США.

    Издание призывает Европу активно участвовать в переговорах, добавляя, что у ЕС должны быть собственные предложения и инициативы. Только так европейские интересы могут быть учтены в итоговом соглашении и его реализации. Ключевым аспектом для Европы, по мнению Financial Times, является обеспечение надежных гарантий безопасности для Киева.

    Ранее сообщалось, что администрация президента США приостановила разработку плана по Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников.

    Американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

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    12 февраля 2025, 15:53 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил об отсутствии переживаний из-за контактов США и России

    Генсек НАТО Рютте заявил об отсутствии переживаний из-за контактов США и России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не беспокоится о контактах между Москвой и Вашингтоном.

    Рютте заявил, что не переживает из-за контактов между США и Россией, подчеркнув, что США составляют половину НАТО в объеме экономики, и выразил уверенность в альянсе, передает РИА «Новости».

    «Что касается контактов США и России, то США – это половина НАТО в объеме экономики. Поэтому я не переживаю, мы все являемся частью одного альянса», – сказал генсек альянса.

    Он отметил важность обеспечения устойчивого мирного решения украинского конфликта. Рютте отказался комментировать вопрос о том, должны ли представители альянса возобновить диалог с Россией. Однако подчеркнул, что необходимо стремиться к стабильному миру.

    На прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял об открытости России к контактам с США по Украине.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

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    12 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Уиткофф назвал критически важным освобождение Фогеля в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение американского дипломата Марка Фогеля в России может говорить о будущих отношениях между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

    «Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Он добавил, что российский и американский лидеры смогут сыграть важную роль на мировой арене. По мнению спецпосланника, оба президента связаны дружбой, и в будущем она может продолжится.

    «Это действительно полезно для всего мира», – заключил Уиткофф.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

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