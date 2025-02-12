За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и воздушной тревоге в Одесской области
В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне общей воздушной тревоги, объявленной в ряде украинских областей, включая Киевскую и Одесскую области.
В среду в Днепропетровске на Украине прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Информация о взрывах поступила одновременно с данными о воздушной тревоге, объявленной и в других регионах Украины.
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что воздушная тревога также была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Кроме того, тревога была объявлена в Одесской области.
Ранее в Киеве после серии взрывов, сопровождавшихся пожарами, отключилось электричество в нескольких районах, включая Голосеевский, где произошел масштабный пожар на складах.
Украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве, после которых в нескольких районах начались пожары.