В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и воздушной тревоге в Одесской области

Tекст: Вера Басилая

В среду в Днепропетровске на Украине прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

Информация о взрывах поступила одновременно с данными о воздушной тревоге, объявленной и в других регионах Украины.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что воздушная тревога также была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Кроме того, тревога была объявлена в Одесской области.

Ранее в Киеве после серии взрывов, сопровождавшихся пожарами, отключилось электричество в нескольких районах, включая Голосеевский, где произошел масштабный пожар на складах.

Украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве, после которых в нескольких районах начались пожары.