  • Новость часаВзрывы прогремели в пригороде Киева
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    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    16 комментариев
    12 февраля 2025, 06:10 • Новости дня

    Серии взрывов прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве действует воздушная тревога, звучат взрывы, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщили о взрывах в украинской столице. Позднее поступило сообщение о новой серии взрывов в городе, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее взрывы прогремели в пригороде Киева и в Киевской области Украины, в районе городов Житомир и Лубны, а также в Николаеве. Кроме того, взрывы звучали в Днепре (Днепропетровске), Кривом Роге, Сумах.

    11 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины

    Экономист Лизан: Украина сама подставила под удар России газовую инфраструктуру

    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине после ударов по Полтавской области заявили о повреждении газовой инфраструктуры.

    «Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали Украину на голодный энергетический паек», – напомнил экономист и политолог Иван Лизан.

    Что же касается газовой инфраструктуры, она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Киев выступал в роли транзитера топлива в Европу. «Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

    Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах Киева на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

    Аналитик считает, что одна из ключевых проблем Киева заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали не весь объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры, у оппонента появились дополнительные сложности.

    Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда по трубопроводам транспортируется газ и откуда затем он запускается в газотранспортную систему Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

    Собеседник допускает, что удары могут быть призваны принудить Украину возобновить транзит. «Давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно. Деваться будто бы некуда», – рассуждает Лизан. При этом он считает, что «цели погрузить страну в каменный век – нет».

    «Такими вещами занимается Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растет», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа в стране, а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ.

    «Судя по всему, ресурс брать будет неоткуда. Если раньше можно было надеяться на поставки из Европы, то сейчас ЕС сам испытывает дефицит. Если же они решатся отказаться еще и от российского СПГ, это серьезно осложнит им жизнь», – заключил Лизан.

    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура. В числе целей оказались газовые месторождения в Полтавской области, в свою очередь уточнил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

    Как заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области нанесли урон производственным мощностям группы. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил, что в результате атаки пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Тем временем в Минобороны России отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Примечательно, что ранее в Киеве замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечали эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Владимира Зеленского к отопительному сезону.

    Напомним, в 2020 году «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. «Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в компании.

    А незадолго до этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20/20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

    Коментарии (6)
    11 февраля 2025, 09:21 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

    Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях пострадала во время воздушной тревоги, девять населенных пунктов остались без газоснабжения, сообщили местные власти.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отметил, что взрывы были связаны с газовыми месторождениями в Полтавской области. В свою очередь Полтавская областная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак добавил, что в результате взрывов пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области.

    К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове, позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    11 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    Кличко: Итоги конфликта окажутся очень болезненными для всех украинцев

    Кличко спрогнозировал завершение конфликта на Украине через два месяца

    Кличко: Итоги конфликта окажутся очень болезненными для всех украинцев
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует завершение конфликта на Украине в ближайшие два месяца, но предупреждает о сложных и болезненных условиях, на которых это может произойти.

    Он отметил, что условия завершения боевых действий пока не ясны, но они вряд ли будут позитивными. «Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивным», – подчеркнул Кличко, сообщает РИА «Новости».

    Мэр выразил опасения, что итог конфликта может оказаться очень болезненным для всех украинцев. После окончания боевых действий, по его мнению, в стране должны состояться выборы, которые могут обернуться серьезной политической борьбой.

    Кличко также выразил обеспокоенность возможными беспорядками и общественным противостоянием, которые могут возникнуть в результате этих выборов. «Я очень боюсь, чтобы не было каких-то беспорядков в этом направлении, и не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние...», – добавил он.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для этого необходимо полное устранение его первопричин.

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    11 февраля 2025, 12:51 • Новости дня
    Песков заявил о желании значительной части Украины стать Россией

    Песков сообщил, что часть Украины хотела бы вернуться в состав России

    Песков заявил о желании значительной части Украины стать Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Значительная часть Украины стремится стать частью России и фактически уже вошла в ее состав, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал высказывание президента США, который предположил, что Украина может стать Россией в будущем, сообщает ТАСС.

    «То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, – это факт», – заявил Песков. Он отметил, что это подтверждается событиями на земле, указывая на появление четырех новых российских регионов.

    Песков также подчеркнул, что множество людей, несмотря на опасности, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию.

    Ранее американский президент заявил, что «однажды Украина может стать Россией».

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    11 февраля 2025, 15:08 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике

    СВР сообщила о подготовке Украиной антироссийских провокаций при участии Запада

    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы планируют провести антироссийские акции с участием западных кураторов, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации уведомило о готовящихся действиях украинских спецслужб при поддержке западных кураторов, передает РИА «Новости». По полученным данным, в ближайшее время планируется серия резонансных антироссийских провокаций.

    По информации СВР, Киев намерен подорвать иностранное судно в акватории Балтики и возложить ответственность за это на Россию. Для реализации плана спецслужбы Украины собираются использовать мины российского производства, находящиеся в их распоряжении. Цель провокаций – подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.

    Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами разрабатывает планы нападений на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от правосудия, сообщили в СВР. В качестве исполнителей планируется привлечение выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают вознаграждение до 20 тыс. долларов. Исполнителям, в случае ареста, предписано возлагать вину на российские спецслужбы.

    В сентябре СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению,  также в СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

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    11 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области

    «Страна.ua»: Крылатые и баллистические ракеты атаковали Украину

    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области, а в Киеве и на большей части страны объявлена воздушная тревога.

    По данным украинского издания «Страна.ua», Украина подверглась массированной ракетной атаке с применением крылатых ракет «Калибр», выпущенных с Черного моря, передает «Газета.Ru».

    Ракеты направились с юга на северо-восток, двигаясь в сторону Полтавской области.

    Мониторинговые паблики уточнили, что цели находятся в районах Александрии, Светловодска, Миргорода и Кременчуга. Кроме крылатых ракет, в направлении Полтавской области были также выпущены баллистические ракеты.

    В Киеве и на большей части Украины объявлена воздушная тревога в связи с массированной атакой. В городе Мерефа, расположенном в Харьковской области, зафиксированы взрывы.

    Напомним, к утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы. Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове. Позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    11 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод

    Премьер Словакии Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод

    Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод
    @ JAKUB GAVLAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина получает газ через резервный трубопровод из Словакии, однако поставщиками выступают иностранные компании.

    По его словам, Украина получает газ через резервный трубопровод. При этом он подчеркнул, что без этих поставок Украина бы замерзла, однако Словакия не является их организатором, передает ТАСС.

    По словам Фицо, иностранные компании поставляют на Украину около 7,5 млн кубометров газа ежедневно.

    Он выразил беспокойство о том, что эти поставки увеличивают давление на рост цен на газ в Европе, которая, по его мнению, делает из себя дурака, позволяя Украине наносить ей ущерб, не способствуя при этом ответным мерам.

    Фицо также отметил, что Запад стремится ослабить Россию конфликтом на Украине, но это не удастся. Он считает, что Украина «заплатит наибольшую цену» за текущие события.

    Также премьер высказал обеспокоенность Евросоюза действиями Белого дома и политикой США в отношении Гренландии, подчеркнув, что ЕС не окажет аналогичной поддержки Дании, как в случае Украины.

    Напомним, поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку» с 1 февраля, в апреле планируется их удвоение, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    11 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе

    Глава Пентагона Хегсет: США не намерены сокращать свои войска в Европе

    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    @ Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

    «В настоящее время нет никаких планов по сокращению», – цитирует Хегсета ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон может изучить возможность изменения численности американских солдат в Европе после урегулирования на Украине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

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    11 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    Ракетным ударом в Полтавской области поражены производственные мощности «Нафтогаза»
    Ракетным ударом в Полтавской области поражены производственные мощности «Нафтогаза»
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате взрывов в Полтавской области Украины повреждены производственные мощности группы «Нафтогаз», что привело к отключению газа в девяти населенных пунктах региона.

    Как сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области на Украине нанесли урон производственным мощностям группы, передает РИА «Новости».

    Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры. Украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области. К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

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    11 февраля 2025, 08:21 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ

    ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Саратове

    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ
    @ ГУ МЧС по Саратовской области/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове начался пожар.

    После падения обломков одного из беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод начался пожар, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Также взрывы прогремели в Энгельсе. Местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Сработала тревожная сирена.

    Официальной информации пока не поступало. Данных о пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили вылеты и прилеты. В Саратовской области задержали поезда из-за угрозы атаки беспилотников.

    Минобороны России сообщило, что система ПВО сбила 40 украинских беспилотников за ночь.

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    11 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины

    Минобороны сообщило об успешном высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины

    Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками, в результате поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, сообщили в Миноброны.

    Кроме того поражена инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все цели удара были достигнуты.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.

    Средствами ПВО уничтожены три французские управляемые авиабомбы Hammer, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 128 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42979 беспилотников, 592 ЗРК, 21287 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21495 орудий полевой артиллерии и минометов, 31459 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Полтавской области Украины.

    На Украине во вторник заявили о повреждении газовой инфраструктуры. Украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару.

    Коментарии (3)
    11 февраля 2025, 21:38 • Новости дня
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Владимира Зеленского о планах предложить Москве прямой обмен территориями.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавние заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией. Она отметила, что «в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

    «Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», – написала Захарова.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. Однако он уточнил, что пока не определился, какую именно часть территории он хотел бы получить от России в обмен.

    Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

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    11 февраля 2025, 15:59 • Новости дня
    СК сообщил о новых фактах издевательств над пленными россиянами на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов, что является нарушением Женевской конвенции.

    Следователи СК России зафиксировали новые факты издевательств над российскими военнопленными со стороны вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Пресс-служба ведомства подтвердила, что полученные данные свидетельствуют о систематическом нарушении украинской стороной Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

    Как уточнили в СК, российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили следователям о применении к ним физического насилия со стороны украинских боевиков. По их словам, члены украинских вооруженных формирований совершали такие преступления, получая от этого удовольствие.

    Один из военнослужащих рассказал, что после ранения в ближнем бою, он был захвачен в плен, где в СИЗО Харькова ему причиняли телесные повреждения. Там же его принуждали подписывать документы, дискредитирующие ВС России, и вступать в ряды территориальной обороны Украины. Другого пленного держали в яме и пытали, требуя сведения о российских вооруженных силах.

    Все данные, полученные следствием, будут приобщены к уголовному делу, возбужденному против украинских военных по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 356 УК РФ, касающейся применения запрещенных в вооруженном конфликте средств и методов.

    Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

    Коментарии (2)
    11 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР
    Российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Ясеновое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Белицким, Родинским, Новосергеевкой, Андреевкой, Успеновкой, Димитровым и Удачным в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, бронемашину, четыре артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Скудного, Шевченко, Бурлацкого, Новоселки, Новополя в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих и шесть орудий полевой артиллерии.

    На Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Бурлука и Ольховатки в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Дружелюбовки, Зеленого Гая, Петропавловки, Богуславки в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), Ямполовки и Звановки в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 215 военнослужащих, два танка, два американских бронетранспортера М113. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    А подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ у Катериновки, Северска, Часова Яра и Предтечино в ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    В минувшие выходные российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР. А до этого смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.

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    11 февраля 2025, 10:40 • Новости дня
    Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины

    Reuters: США планируют надавить на Европу для покупки американского оружия для Украины

    Reuters: США хотят надавить на ЕС для покупки американского оружия для Украины
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Белого дома намерена убедить европейских союзников приобрести больше американского оружия для Украины, чтобы укрепить позиции Киева перед потенциальными мирными переговорами с Москвой.

    В Белом доме разработали план, согласно которому европейские союзники должны будут приобрести больше американского оружия для Украины, передает Reuters.

    По данным издания, такое решение может укрепить позиции Киева в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой.

    В случае, если план будет формализован, это успокоит украинские власти, которые опасались, что США могут блокировать дальнейшую помощь стране.

    Отмечается также, что американские чиновники, включая украинского посланника по украинскому регулированию отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности.

    Келлог отказался подтвердить этот план, но отметил, что США «всегда рады продавать оружие, произведенное в Америке, поскольку это укрепляет экономику страны».

    Национальный советник по безопасности США Майк Вальц в интервью NBC News заявил, что основным принципом является то, что европейцы должны взять на себя ответственность за конфликт. При этом пока неизвестно, будут ли США просить европейские страны покупать оружие через коммерческие контракты или напрямую из американских запасов, что может занять годы.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на «черном рынке», и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

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