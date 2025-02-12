Генпрокуратура начала выявлять интернет-рекламу нелегальные миграционных услуг

Tекст: Алексей Дегтярев

Генпрокуратура России начнет отслеживать и блокировать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции в интернете, передает ТАСС со ссылкой на проект приказа Краснова.

В документе указано, что в список противоправной информации, которую должны отслеживать прокуроры, войдут данные о предложениях незаконных миграционных услуг и способах организации незаконной миграции.

Эти новые меры нацелены на улучшение контроля за распространением незаконной информации и способов ее блокировки, что должно содействовать усилению правопорядка в сфере миграции.

Ранее в МВД за несколько дней выявили свыше 95 тыс. мигрантов-нарушителей.