За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Генпрокуратура начала выявлять интернет-рекламу нелегальные миграционных услуг
Генпрокурор России Игорь Краснов предложил изменения в инструкцию о рассмотрении в Сети сообщений по нарушениям, которые позволят отслеживать информацию о незаконных миграционных услугах в интернете для их блокировки.
Генпрокуратура России начнет отслеживать и блокировать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции в интернете, передает ТАСС со ссылкой на проект приказа Краснова.
В документе указано, что в список противоправной информации, которую должны отслеживать прокуроры, войдут данные о предложениях незаконных миграционных услуг и способах организации незаконной миграции.
Эти новые меры нацелены на улучшение контроля за распространением незаконной информации и способов ее блокировки, что должно содействовать усилению правопорядка в сфере миграции.
Ранее в МВД за несколько дней выявили свыше 95 тыс. мигрантов-нарушителей.