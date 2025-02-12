Financial Times: Соглашение Москвы и Вашингтона без участия Европы стало бы кошмаром для ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», в статье подчеркивается, что такое развитие событий станет настоящим кошмаром для французского президента и многих его коллег.

По мнению Financial Times, в случае заключения подобного соглашения, оно может быть достигнуто за спинами европейских стран и Киева. Европейские страны обеспокоены тем, что их интересы не будут учтены при разработке и реализации условий возможного соглашения между Россией и США.

Издание призывает Европу активно участвовать в переговорах, добавляя, что у ЕС должны быть собственные предложения и инициативы. Только так европейские интересы могут быть учтены в итоговом соглашении и его реализации. Ключевым аспектом для Европы, по мнению Financial Times, является обеспечение надежных гарантий безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что администрация президента США приостановила разработку плана по Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников.

Американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.