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Володин сыронизировал о разрешении использовать в пищу мучного червя в ЕС
Володин назвал использование мучного червя в пищу в ЕС последствием санкций
В Евросоюзе начали применять в пищевой промышленности порошок из личинок мучного червя, включая его в состав хлеба, сыра и макарон, что является последствием санкционной политики Запада против России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Новый закон Евросоюза об использовании в пищевой промышленности порошка из личинок желтого мучного червя, известного как хрущак, вызвал саркастические замечания со стороны Вячеслава Володина.
«Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус – мучной хрущак», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин связал такое решение с последствиями санкционной политики Запада против России. По его словам, антироссийские санкции привели к краху экономики в Европе, закрытию производств и серьезным проблемам в агропромышленности, протестам фермеров против высоких налогов.
Спикер парламента отметил, что вместо помощи местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червями, «личинками Урсулы». Он также написал, что никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням.
«В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб», – подытожил Володин.
Еврокомиссия вступила в силу с регламентом, позволяющим использовать порошок из личинок желтого мучного червя в продуктах питания на территории стран Евросоюза.
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