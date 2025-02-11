Против замглавы Мытищ возбудили дело за незаконную выдачу сертификата на жилье

Следователи возбудили дело против замглавы администрации Мытищ за халатность при выдаче жилищного сертификата

Tекст: Вера Басилая

Следствие установило, что подозреваемая занимала должность председателя двух комиссий, ответственных за выдачу жилищных сертификатов. В ходе проверки выяснилось, что она не провела надлежащий анализ сведений о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и их доходах, что стало основанием для выдачи сертификата, следует из сообщения в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.

Представители Следственного комитета подчеркнули, что запросы в полицию и налоговую инспекцию не были направлены. При этом, если бы расчеты доходов семьи были произведены корректно, право на получение жилищного сертификата было бы исключено. В конечном итоге, выдача сертификата была аннулирована, а семья исключена из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищ было возбуждено дело по статье о халатности.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о правомерности выдачи субсидии на жилье семье из Таджикистана в городе Мытищи.

Семья обратила на себя внимание из-за активности главы семейства в соцсетях, где он выступал с резкими заявлениями и угрозами в адрес «врагов Таджикистана».