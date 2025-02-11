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Пострадавший в драке со стрельбой боец ММА Крайнов пожаловался на память
Пострадавший в драке со стрельбой боец ММА Крайнов рассказал, что смутно помнит детали конфликта
Боец ММА Руслан Крайнов сообщил, что из-за плохого самочувствия смутно помнит детали конфликта в ночном клубе в Краснодаре, в ходе которого получил тяжелые повреждения после выстрела из травматического пистолета.
Руслан Крайнов, боец смешанных единоборств, смутно помнит детали инцидента, произошедшего в Краснодаре, передает ТАСС.
Он заявил, что из-за плохого самочувствия ему трудно давать комментарии, а произошедшее помнится лишь отрывками.
По информации команды спортсмена, инцидент произошел в ночном клубе, где Крайнов работал охранником. Он не пустил в заведение одну компанию, что привело к конфликту. В бойца ММА и его товарища стреляли из травматического пистолета. Пуля попала Крайнову в глаз. Сейчас боец находится в сознании и ожидает операцию в больнице.
Крайнову 29 лет, в его карьере шесть побед в ММА и ни одного поражения.
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