Пострадавший в драке со стрельбой боец ММА Крайнов пожаловался на память

Пострадавший в драке со стрельбой боец ММА Крайнов рассказал, что смутно помнит детали конфликта

Tекст: Вера Басилая

Руслан Крайнов, боец смешанных единоборств, смутно помнит детали инцидента, произошедшего в Краснодаре, передает ТАСС.

Он заявил, что из-за плохого самочувствия ему трудно давать комментарии, а произошедшее помнится лишь отрывками.

По информации команды спортсмена, инцидент произошел в ночном клубе, где Крайнов работал охранником. Он не пустил в заведение одну компанию, что привело к конфликту. В бойца ММА и его товарища стреляли из травматического пистолета. Пуля попала Крайнову в глаз. Сейчас боец находится в сознании и ожидает операцию в больнице.

Крайнову 29 лет, в его карьере шесть побед в ММА и ни одного поражения.

Видео, запечатлевшее конфликт у клуба на улице Зиповской, активно распространяется в соцсетях. Полиция Кубани задержала двоих подозреваемых в причастности к стрельбе. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам дела.

Ранее суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали.

Напомним, боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, лишился глаза после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии.