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На Украине ввели срочные отключения электроэнергии
На Украине начались аварийные отключения света из-за атак на энергосистему
По всей территории Украины были введены аварийные отключения электроэнергии в связи с атаками на энергосистему, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
В срочном порядке на Украине вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщает ТАСС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что оператор системы передачи электроэнергии вынужден применить экстренные меры по ограничению электроснабжения. Причиной отключений называется атака на энергосистему страны.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» также подтвердила информацию об аварийных отключениях. В компании заявили, что ограничения будут сняты после завершения воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, и поступали сообщения о взрывах в различных городах и областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина ввела ограничения энергоснабжения для промышленности. Ранее на Украине отключили свет в шести областях. До этого нанесли удары по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах.