Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
На Украине экстренно отключили свет в шести областях
«Укрэнерго» сообщила об экстренных отключениях в шести областях Украины
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроснабжения в шести областях Украины.
По данным компании, свет отключен в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично в Черкасской областях, передает РИА «Новости».
Эти меры также затронули районы ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем ВСУ.
В «Укрэнерго» подчеркнули, что такие меры вынуждены и необходимы для стабилизации энергосистемы страны.
В декабре прошлого года Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Стабилизационные отключения электроэнергии на всей территории Украины введены на сутки для снижения нагрузки на энергосеть.