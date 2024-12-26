Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
На Украине введены стабилизационные отключения электроэнергии
Стабилизационные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Стабилизационные отключения электроэнергии на всей территории Украины введены на сутки для снижения нагрузки на энергосеть, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении стабилизационных отключений электроэнергии по приказу НЭК «Укрэнерго» на всей территории Украины, передает ТАСС.
Отключения действуют 26 декабря с 8.00 до 21.00 по местному времени. ДТЭК призвал граждан разумно потреблять электроэнергию для снижения нагрузки на сеть и избежания экстренных отключений.
ДТЭК ранее сообщал о серьезных повреждениях оборудования на своих теплоэлектростанциях
Кроме того, в Сумской и Черниговской областях на севере Украины была объявлена воздушная тревога, как подтверждают данные официального ресурса по оповещению населения. Ранее сирены звучали в Кировоградской и Черкасской областях.
Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине.
Военкор Евгений Поддубный сообщил, что удары поразили объекты энергетики и ВПК, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.
Сообщалось, что удары были нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС.
На всей территории Украины введены веерные отключения электричества.