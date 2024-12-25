Удары нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах

Tекст: Мария Иванова

Удар по Славянской ТЭС в Краматорском районе Донецкой народной республики произошел на подконтрольной Киеву территории, сообщает РИА «Новости».

По словам Лебедева, взрыв произошел рядом с населенным пунктом Николаевка. Местные жители отмечают, что при взрыве двери распахнулись, произошла мощная детонация. «Пишут, что прилет был в Славянскую ТЭС», – добавил Лебедев.

В тот же день другой удар был нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины. Лебедев также сообщил, что «Бурштын, прилет в ТЭС». Об этом также писали украинские СМИ, которые ранее сообщали о серии взрывов на территории Украины в таких городах, как Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Днепропетровск.

Украинское издание «Страна.ua» подтверждало информацию о взрывах в Бурштыне, где расположена Бурштынская ТЭС. Украинский телеканал «Эспресо» сообщал, что в результате взрывов в городе Ивано-Франковске произошло отключение света.

Напомним, после ряда взрывов в Харькове на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.

Объекты энергетики на Украине получили повреждения, министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил о необходимости введения мер по ограничению потребления.

Ранее в Днепропетровске и Кременчуге раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой.

В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, в Киеве рано утром также произошли взрывы.