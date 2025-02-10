Украина ввела ограничения энергоснабжения для промышленности

На Украине из-за повреждений энергосистемы ограничили энергоснабжение промышленности

Tекст: Ольга Иванова

На Украине введены ограничения энергоснабжения для объектов промышленности в связи с повреждениями энергетической системы страны. Министерство энергетики страны подчеркнуло, что ограничения не касаются бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии, сообщает ТАСС.

Директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко прогнозирует возможность перехода к плановым отключениям света для бытовых потребителей. Он отметил снижение добычи газа, который также используется для производства электроэнергии, и ожидаемое понижение температуры воздуха, что может привести к отключениям.

В дополнение к этому бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума, что может создать риски при дальнейшем использовании газовых запасов. Он добавил, что ситуация является рискованным и дорогостоящим экспериментом Минэнерго и «Нафтогаза».

В декабре прошлого года Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине.

Временная следственная комиссия украинского парламента обратилась к Государственной аудиторской службе с просьбой провести аудит компании «Нафтогаз Украины» в связи с недостаточными запасами газа.