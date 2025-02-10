  • Новость часаПриднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа в пользу поставок из Венгрии
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    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    17 комментариев
    10 февраля 2025, 11:38 • Новости дня

    Парламент Украины инициировал аудит «Нафтогаза»

    Tекст: Ольга Иванова

    Временная следственная комиссия украинского парламента обратилась к Государственной аудиторской службе с просьбой провести аудит компании «Нафтогаз Украины» в связи с недостаточными запасами газа.

    Временная следственная комиссия Верховной рады Украины намерена обратиться к Государственной аудиторской службе с просьбой провести проверку компании «Нафтогаз Украины» из-за недостаточных запасов природного газа в подземных хранилищах страны, с ообщил депутат Алексей Кучеренкj. Он отметил, что аудит будет охватывать последний период и акцентировать внимание на ключевых моментах, обсуждавшихся на заседании рабочей группы, посвященном вопросам запасов газа, пишет ТАСС.

    Кучеренко выразил недоумение в связи с заявлениями предыдущего руководителя «Нафтогаза», который утверждал, что отечественного газа достаточно для отопительного сезона и что импорт не нужен. Тем не менее, по его словам, возникла ситуация, когда летом газ не закачивался, а теперь его приходится импортировать по другой цене. Это обстоятельство вызывает вопросы к стратегии управления запасами газа.

    Заседание рабочей группы, на котором выступал депутат, было посвящено проблеме нехватки газа на Украине. В свете этого, инициатива по проведению аудита направлена на выяснение причин текущей ситуации и оценку эффективности предыдущих управленческих решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что объем газа в ПХГ республики упал до критической отметки в 10%.

    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    9 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    В Госдуме назвали провокацией заявление Зеленского о мирном разрешении конфликта

    Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

    Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

    Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности

    Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от США и ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.

    Владимир Зеленский высказал мнение о начале международного сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, но при условии, что Америка и Европа предоставляют гарантии безопасности, сообщает РИА «Новости». В своем интервью телеканалу ITV News Зеленский сказал: «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да».

    Кроме того, Зеленский отметил, что все возможности для завершения конфликта на Украине в 2025 году существуют.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России

    Канцлер Германии Шольц выступил против поставок оружия Украине для дальних ударов по России

    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выразил свою позицию относительно поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что Германия не должна поставлять оружие, способное наносить удары с большой разрушительной силой на значительные расстояния вглубь российской территории.

    «Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», – отметил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре генсек НАТО Марк Рютте попросил Владимира Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus.

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    9 февраля 2025, 17:58 • Новости дня
    Депутат Рады Дубинский заявил о занижении Зеленским потерь ВСУ ради обогащения

    Депутат Рады Дубинский заявил о занижении потерь ВСУ Зеленским для обогащения на «мёртвых душах»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский обогащается за счет «мертвых душ» в рядах Вооруженных сил Украины, занижая реальные потери и получая бюджетные средства на несуществующих солдат.

    Дубинский выразил мнение, что Зеленский использует тактику известного литературного персонажа Чичикова из «Мертвых душ», чтобы получать бюджетные деньги на несуществующих солдат, передает ТАСС.

    По словам депутата, фиктивные солдаты позволяют выделять средства из бюджета на большее количество военнослужащих, чем это необходимо на самом деле. «Зеленский – величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело – выделять из бюджета деньги на 10 солдат, а другое – на 3. Потому что 7 из них уже умерли или пропали без вести. Но если не признавать их смерть, то выгода намного выше», – отметил Дубинский.

    Ранее украинский журналист и служащий ВСУ Владимир Бойко сообщил, что реальные потери украинских военнослужащих вдвое превышают озвученные Владимиром Зеленским данные о 45 тыс. погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной военной операции ВСУ потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. ранеными. Кроме того, Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек.

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    9 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Кулеба заявил о потере Украиной шансов на ядерное оружие

    Кулеба сообщил об утрате Украиной шанса на ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина лишилась возможности обладать ядерным арсеналом после подписания Будапештского меморандума. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что попытки создать ядерное оружие приведут к потере международной поддержки.

    Украина утратила возможность обладать ядерным оружием в 1994 году после подписания Будапештского меморандума, сообщает РИА «Новости». Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, выразил мнение, что попытка Киева создать ядерное оружие сегодня привела бы к потере поддержки международных партнеров и остановке поставок вооружений. Он подчеркнул, что ядерное оружие для Украины является табу, и страна навсегда утратила шанс остаться ядерной державой.

    Кулеба также отметил, что создание ядерного оружия приведет к санкциям против Российской Федерации, которые могут оказаться под угрозой при необходимости их продления. Он сделал эти заявления в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Мосейчук ранее была заочно приговорена в России к пяти годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти или вражды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, однако спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют. Дмитрий Песков заявил, что требования президента Украины передать Киеву ядерное оружие являются абсурдными и граничат с безумием.

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    10 февраля 2025, 02:15 • Новости дня
    Шольц исключил членство Украины в НАТО

    Шольц заявил об отсутствии обсуждений членства Украины в НАТО и призвал к ее защите

    Шольц исключил членство Украины в НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Олаф Шольц в ходе дебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, но страна нуждается в военной и экономической поддержке.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается, сообщило ТАСС. Он отметил, что американское правительство отложило этот вопрос, и решения НАТО не блокируют, но и не рассматривают членство Украины. Шольц подчеркнул важность обеспечения защиты Украины, отметив, что необходимо помочь ей иметь сильную армию для самообороны.

    Шольц также высказал недовольство обсуждениями, которые касаются территории Украины, заявив, что «это также их дело». Он отметил, что Украина не может самостоятельно финансировать армию нужного масштаба и призвал к международным гарантиям безопасности.

    Вместе с тем Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, поддержал позицию, что Украина не может быть принята в НАТО из-за текущего состояния войны. Он высказал мнение, что в среднесрочной перспективе Украина должна войти в Евросоюз с обязательствами по оказанию ей помощи.

    Ранее Шольц выступил против поставок оружия Украине для ударов вглубь России.

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    10 февраля 2025, 05:32 • Новости дня
    Командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре

    Командир штурмового взвода сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные, по словам командира штурмового взвода, прикрываются жителями Часового Яра, обустраивая огневые позиции в жилых домах и не позволяя людям покинуть населенный пункт.

    Как передает ТАСС, командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс заявил, что украинские войска в Часовом Яре используют местных жителей в качестве живого щита.

    По его словам, украинские военнослужащие размещают огневые позиции в жилых домах, не позволяя гражданским покинуть населенный пункт.

    Командир подчеркнул, что российские военнослужащие разрабатывают тактику ведения боевых действий, которая позволит сохранить жизни гражданских и при этом выполнить поставленные боевые задачи.

    «Прикрываются мирным населением, оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они не дают выйти из населенного пункта, то есть используют их как живой щит», – отметил Макс. Он добавил, что в подобных ситуациях применяются специальные тактики, направленные на минимизацию жертв среди мирного населения.

    До этого сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои. Также стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.


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    10 февраля 2025, 09:44 • Новости дня
    ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления под Красноармейском

    Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском, когда те пытались защитить автотранспорт предприятия от угона, забрали весь транспорт и запасы топлива, рассказали бывшие сотрудники предприятия.

    По словам бывших сотрудников шахтоуправления, которые остались на территории России, ВСУ попытались забрать несколько автобусов, которые использовались для перевозки шахтеров. Те, кто пытался противостоять действиям украинских боевиков, были убиты, передает ТАСС.

    Очевидцы рассказали, что после этого убийства на территорию автобазы заехали грузовики «КрАЗ», началась активная эвакуация имущества. Оттуда были вывезены все автобусы, топливо, запчасти и оборудование. По словам свидетелей, практически все, что имело ценность, было вывезено в течение нескольких дней.

    Шахтоуправление «Покровское», находящееся в 15 км к западу от Красноармейска, является крупнейшим угольным предприятием региона. Предприятие специализируется на добыче коксующегося угля, значительная часть которого ранее шла на экспорт.

    Ранее житель Красноармейска (Покровска) в репортаже Euronews заявил о своей русской идентичности и убеждении, что все жители города являются русскими людьми.

    Вооруженные силы Украины заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское» в Донбассе, крупнейшего угольного предприятия в регионе.

    Российские военные взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике.

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    10 февраля 2025, 03:19 • Новости дня
    Украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре

    Обломки украинского дрона повредили ЖК «Центральный» в Краснодаре

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодаре обломки украинского беспилотника, сбитого над городом, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    Как отметил Кондратьев в своем Telegram, обломки дрона упали на техническую надстройку на 19 этаже жилого комплекса «Центральный». По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Территория вокруг ЖК оцеплена для обеспечения безопасности жителей и дальнейшего расследования.

    Позднее стало известно, что в поселке Афипском Северского района Краснодарского края силы ПВО сбили еще один беспилотник. Как сообщил губернатор Кондратьев, в результате падения обломков БПЛА был поврежден частный дом.

    Ранее система ПВО сбила три украинских дрона в Брянской области.

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    10 февраля 2025, 02:28 • Новости дня
    Россия обвинила Украину и Молдавию в газовом кризисе Приднестровья

    Замглавы МИД Галузин обвинил Украину и Молдову в газовом кризисе Приднестровья из-за транзита и долга

    Tекст: Максим Попов

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что газовый кризис в Приднестровье вызван действиями Украины и Молдовы, включая прекращение транзита с 2025 года и отказ Кишинева признать долг.

    Ответственность за газовый кризис в Приднестровье полностью лежит на Украине и Молдове, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью РИА «Новости».

    По его словам, кризис был вызван решением украинского режима о прекращении транзита газа через страну начиная с января 2025 года. Кроме того, Кишинев отказался признать долг за многолетние поставки газа. Галузин подчеркнул: «Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее».

    При этом Галузин назвал указанные действия основными факторами, приведшими к энергетическим проблемам в Приднестровье. Он обратил внимание на то, что возникшие затруднения могли бы быть предотвращены, если бы обе стороны предприняли более ответственные шаги.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Кишинев использует энергетический кризис для давления на Приднестровье. Ранее сообщалось, что Приднестровье столкнулось с угрозой «завоздушивания» газовых систем из-за почти исчерпанных запасов топлива, что может привести к длительным перебоям в газоснабжении и серьезным последствиям для потребителей.

    Напомним, Молдавия решила дать Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, а глава Приднестровья обратился в ООН за помощью.

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    10 февраля 2025, 03:29 • Новости дня
    Владелец Global Spirits отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Владелец Global Spirits Черняк отверг обвинения в финансировании ВСУ на 1,3 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк отказался признать обвинения в финансировании украинских военных на 1,3 млрд рублей, заявив, что помогает мирным жителям и беженцам.

    Как сообщает ТАСС, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, не признал вину в финансировании Вооруженных сил Украины и националистических подразделений на 1,3 млрд рублей. Его адвокат заявил, что Черняк оказывал помощь мирным жителям и украинским беженцам, а не участвует в поддержке военных.

    По словам стороны защиты, в материалах дела отсутствуют доказательства, которые могли бы оправдать избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Черняка подчеркнул, что каждый тезис обвинения противоречив и не подтверждается представленными доказательствами. Он также добавил, что следствие не представило фактов, указывающих на преступные действия Черняка.

    Защита отмечает, что вместо финансирования военных Черняк оказывал личную помощь гражданам Украины. Он занимался поставками детского питания, сухих смесей, консервов и лекарств, а также организовывал хостелы для украинских переселенцев в Польше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России.

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    9 февраля 2025, 23:01 • Новости дня
    Эрдоган оценил сигналы по Украине от США и России

    Эрдоган позитивно оценил сигналы США, России и Украины по украинскому урегулированию

    Tекст: Максим Попов

    Президент Турции Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно сигналов от США, России и Украины по вопросам украинского урегулирования и подчеркнул готовность Турции содействовать мирным переговорам.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины, относительно перспектив украинского урегулирования, сообщает ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что не теряет надежды на мир и приветствует готовность президента Зеленского к переговорам при наличии соответствующего предложения.

    Турецкий лидер также отметил положительные сигналы, исходящие от президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Эрдоган выразил готовность Турции внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Напомним, в конце января турецкое издание Hurriyet сообщило, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле–мае после объявления о прекращении огня. Турция готова выступить в роли посредника, отметили обозреватели.


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    Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Запад не должен допустить победы России на Украине, оказалось выдернутым из контекста. Меркель действительно так считает, но в данной ситуации работает против интересов властей Украины и даже собственной партии. Что это с ней? Подробности

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    «Я была единственная женщина на весь полк». Как многодетная мать прошла СВО

    «Офицеры полка приняли меня как сестру и относились ко мне как к сестре, а для меня они уже – как братья. Я за каждого до сих пор переживаю». Ветеран СВО Зебахан Авазмурадова рассказала газете ВЗГЛЯД, почему многодетная мать решила отправиться в зону спецоперации и как мусульманская замужняя женщина чувствовала себя в полностью мужском коллективе. Подробности

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    «Яичный кризис» доказывает превосходство соседей над США

    В Соединенных Штатах бушует продовольственный кризис, который плохо вяжется с образом всемогущей державы, вершащей судьбы самых удаленных уголков планеты. В стране дефицит самых обыкновенных куриных яиц. Каким образом он возник, почему внезапно приобретает политическую подоплеку и при чем здесь стремление новой администрации США присоединить Канаду? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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