Парламент Украины инициировал аудит «Нафтогаза»

Tекст: Ольга Иванова

Временная следственная комиссия Верховной рады Украины намерена обратиться к Государственной аудиторской службе с просьбой провести проверку компании «Нафтогаз Украины» из-за недостаточных запасов природного газа в подземных хранилищах страны, с ообщил депутат Алексей Кучеренкj. Он отметил, что аудит будет охватывать последний период и акцентировать внимание на ключевых моментах, обсуждавшихся на заседании рабочей группы, посвященном вопросам запасов газа, пишет ТАСС.

Кучеренко выразил недоумение в связи с заявлениями предыдущего руководителя «Нафтогаза», который утверждал, что отечественного газа достаточно для отопительного сезона и что импорт не нужен. Тем не менее, по его словам, возникла ситуация, когда летом газ не закачивался, а теперь его приходится импортировать по другой цене. Это обстоятельство вызывает вопросы к стратегии управления запасами газа.

Заседание рабочей группы, на котором выступал депутат, было посвящено проблеме нехватки газа на Украине. В свете этого, инициатива по проведению аудита направлена на выяснение причин текущей ситуации и оценку эффективности предыдущих управленческих решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что объем газа в ПХГ республики упал до критической отметки в 10%.