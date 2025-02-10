Лавров заявил о продолжении Россией работы над системами международных расчетов

Лавров сообщил о дальнейших усилиях России по созданию устойчивых к санкциям механизмов международных расчетов

Tекст: Антон Антонов

Лавров во время выступления на мероприятии, посвященном Дню дипломатического работника, заявил: «Продолжим усилия по созданию неуязвимых для внешнего давления механизмов в сфере международных расчетов, транспорта и логистики, инвестиций и страхования, банковского обслуживания и промышленной кооперации – всего того, что необходимо для нормального общения между государствами во всех сферах жизнедеятельности».

Работа ведется в сотрудничестве со странами – союзниками, заявил он. Лавров подчеркнул важность взаимодействия с партнерами из СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки для поддержки многополярного мира и искоренения неоколониализма. По его словам, эти страны и объединения приобретают все больший вес в мировых делах, передает ТАСС.

Глава МИД также акцентировал внимание на отношениях с государствами, которые, как и Россия, стали объектами незаконных односторонних санкций. Эти страны рассматриваются как естественные союзники и партнеры в борьбе за суверенное равенство и против внешнего давления, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США». Индия высказалась против дедолларизации. Замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что БРИКС не посягает на доллар, но отвечает на политику США.