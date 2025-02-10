Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
Лавров заявил о продолжении Россией работы над системами международных расчетов
Лавров сообщил о дальнейших усилиях России по созданию устойчивых к санкциям механизмов международных расчетов
Россия намерена продолжать создание международных расчетных механизмов, защищенных от внешнего давления, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров во время выступления на мероприятии, посвященном Дню дипломатического работника, заявил: «Продолжим усилия по созданию неуязвимых для внешнего давления механизмов в сфере международных расчетов, транспорта и логистики, инвестиций и страхования, банковского обслуживания и промышленной кооперации – всего того, что необходимо для нормального общения между государствами во всех сферах жизнедеятельности».
Работа ведется в сотрудничестве со странами – союзниками, заявил он. Лавров подчеркнул важность взаимодействия с партнерами из СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки для поддержки многополярного мира и искоренения неоколониализма. По его словам, эти страны и объединения приобретают все больший вес в мировых делах, передает ТАСС.
Глава МИД также акцентировал внимание на отношениях с государствами, которые, как и Россия, стали объектами незаконных односторонних санкций. Эти страны рассматриваются как естественные союзники и партнеры в борьбе за суверенное равенство и против внешнего давления, сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США». Индия высказалась против дедолларизации. Замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что БРИКС не посягает на доллар, но отвечает на политику США.