В Нижегородской области раскрыли экстремистскую группу

Рар объяснил отсутствие победителя по итогам дебатов Шольца и Мерца

Политолог Рар: Оппонентом Мерца на дебатах вместо Шольца должна была стать Вайдель

Tекст: Анастасия Куликова

«Главные дебаты, если говорить объективно, должны были проходить не между Фридрихом Мерцем и Олафом Шольцем, а между Мерцем и Алис Вайдель, кандидатом на пост канцлера от «Альтернативы для Германии» (АдГ)», – считает германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что, согласно данным опросов, поддержка АдГ выше 20%. Между тем у СДПГ – лишь 15%. «Правая партия опередила в гонке фракцию Шольца», – подчеркнул собеседник.

Что касается «телевизионной дуэли» между действующим глава немецкого правительства и его оппонент от блока ХДС/ХСС, то она не поменяла сложившуюся ситуацию, считает Рар. «Оба кандидата выступали убедительно: они повторили всем известные тезисы, подтвердили свои амбиции возглавить страну. Естественно, каждый остался при своих аргументах», – уточнил политолог.

Эксперт также указал, что ни Шольц, ни Мерц не совершили никакого ляпсуса. «Электорат СДПГ и ХДС/ХСС считает своего кандидата победителем дебатов», – добавил спикер, объясняя, почему «дуэль» не выявила явного победителя. Кроме того, Рар обратил внимание на поведение и манеры действующего канцлера и его оппонента во время дебатов.

«Так, Шольц проявил себя левым политиком. Он ратовал за социальную справедливость, гуманизм в обществе, политику мира. Мерц, как и следовало ожидать, выступил в первую очередь за свободу действий бизнеса, ограничение миграции, сокращение социальной системы и бюрократии, а также дальнейшее оказание помощи Украине», – детализировал аналитик.

«Кроме того, в отличие от своего соперника, Мерц готов следовать политике трансатлантизма и сближаться с администрацией Дональда Трампа», – добавил Рар. По оценкам собеседника, вероятность, что именно он будет избран следующим канцлером, стала еще выше. «Вопрос лишь в том, пойдет ли политик в коалицию с социал-демократами или «зелеными», – уточнил эксперт.

Политолог указал, что Шольц в ходе дебатов пытался «криминализовать» оппонента от ХДС/ХСС за сближение позиций по миграционному вопросу с АдГ. «Левые силы судорожно пытаются обвинить Мерца в пособничестве «фашистам», которыми якобы являются члены «Альтернативы». При этом общественное мнение в Германии разделено: 49% выступают против сотрудничества с АдГ, 42% – за», – заметил Рар.

Схожей точки зрения придерживается Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии. Он отмечает, что дебаты Мерца и Шольца прошли в спокойной и дружелюбной атмосфере. «По ощущениям, это больше походило на обмен мнениями или вообще разговор. Такая ситуация контрастирует с проходившими ранее дискуссиями в Бундестаге и другими моментами этой электоральной гонки», – считает политолог.

По его мнению, определить конкретного победителя дебатов достаточно сложно, поскольку оба кандидата приводили большое количество цифр и различных показателей, а эмоциональный накал фактически отсутствовал. Однако в некоторых сферах действующему канцлеру не удалось опираться лишь на факты, заметил Кузьмин.

«Это было особенно заметно во время дискуссии об экономике. Политический имидж Шольца точно не получает дополнительных очков, когда даже ведущие с насмешкой реагируют на оправдание неудачной политики в духе «это не я напал на Украину и перекрыл газ», – уточнил эксперт.

Он выделил еще один фактор, который повлиял на нейтральность дискуссии. Дело в том, что кандидатам, вероятно, придется формировать правящую коалицию и идти друг другу на уступки. А потому всерьез портить отношения никому не хочется, особенно на фоне укрепления АдГ, получающей политические бонусы от каждого разлада внутри «демократического центра», объяснил аналитик.

Вместе с тем, хотя лидер предвыборной гонки и солидаризировался с действующим канцлером по поводу того, что Украина вряд ли получит статус члена НАТО, Мерц занимает более ястребиную позицию по вопросу поддержки Киева, обратил внимание Кузьмин. В частности, политик в очередной раз озвучил, что поддерживает поставку Украине крылатых ракет Taurus.

«Вдобавок стоит отметить, что и Мерц, и Шольц поддерживают потенциальное увеличение оборонных расходов. Однако источники финансирования кандидаты видят разные. Если первый придерживается мнения, что «ключом» к увеличению оборонного бюджета выступает экономический рост, то второй считает, что увеличение трат в этой области возможно только в случае реформирования «долгового тормоза», – детализировал эксперт.

Политолог также отметил, что во время эфира ZDF озвучили хороший вопрос от зрителя о том, почему дебаты проводятся именно между этими двумя кандидатами. «Последовавший ответ «это традиция», конечно, сложно оспорить, однако такой консерватизм во многом можно назвать одной из причин периодической формализации этого формата», – заключил Кузьмин.

Напомним, в воскресенье в Германии состоялись предвыборные дебаты кандидатов в канцлеры страны. В них участвовал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц и его оппонент от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. В течение 90 минут они обсуждали вопросы миграции, экономической и социальной политики ФРГ, а также конфликт на Украине. Порой дискуссия сопровождалась ожесточенными спорами.

Так, Шольц высказался против поставок немецкого оружия Киеву для ударов вглубь России. «Война должна скоро закончиться. По-прежнему правильно не позволять Киеву атаковать немецким оружием вглубь российской территории, чтобы не допустить эскалации», – заявил он.

Мерц, напротив, выступил за поставки немецких дальнобойных ракет Taurus. «Я всегда говорил, что поставка крылатых ракет должна согласовываться в Европейском союзе. Америка поставляет, Франция поставляет, Британия поставляет. Мы тоже должны были бы поставлять», – считает политик.

Также участники дебатов обсудили возможное членство Украины в НАТО. Шольц отметил, что этот вопрос откладывается американским правительством: он не закрыт, но и не стоит на повестке дня. Тем не менее действующий канцлер считает, что западные страны должны помочь Киеву создать «сильную армию», поскольку украинская экономика этого позволить не может.

Мерц согласился с позицией Шольца по членству Украины в Североатлантическом альянсе, но отметил, что в среднесрочной перспективе страну нужно принять в Евросоюз. Кандидат от ХДС/ХСС напомнил, что в ЕС существуют обязательства по взаимной защите. «Украина могла бы получить значительный дополнительный уровень безопасности со стороны Европы», – уточнил он.

Еще одной темой дебатов стали возможные пошлины США на товары из Евросоюза. Действующий глава немецкого правительства заявил, что объединение готово к этому и может отреагировать в течение часа. Свою стратегию в отношении Трампа Шольц описал как «понятные слова и дружеские беседы».

В свою очередь Мерц выступил за выработку общей европейской стратегии в отношении Соединенных Штатов. В случае избрания политик обещал потратить на это много времени и сил. ЕС и Британия, по его словам, намного больше, чем США и Канада вместе взятые. «Мы не должны делать себя меньше, чем мы есть», – подчеркнул он.

Что касается внутренней повестки, то Шольц пообещал продолжить проводить «жесткую линию» в миграционной политике после выборов в Бундестаг. Между тем Мерц обвинил Шольца в том, что тот пустил в Германию «более двух миллионов нелегальных мигрантов». «Это больше, чем число жителей города Гамбурга. Это более чем в четыре раза превышает число жителей города Нюрнберг. Это больше, чем все население Свободного государства Тюрингия. Это попросту слишком много», – заявил он, вновь выступив за ужесточение миграционной политики.

Мерц назвал правильным решение вынести на голосование в Бундестаг резолюцию ХДС/ХСС об ужесточении миграционного законодательства, которую поддержали депутаты «Альтернативы для Германии». Тем не менее политик вновь категорически отверг любое сотрудничество с АдГ. «Мы совершенно разные по этим вопросам. Между АдГ и ХДС/ХСС нет никакого сходства», – передает ТАСС его слова.

Дебаты закончились без явного перевеса какого-либо кандидата. Согласно результатам исследования издания Suddeutsche Zeiting, 37% опрошенных посчитали, что Шольц выступил лучше своего оппонента, 34% – высказались в пользу Мерца, а 29% – за то, что оба политика были на одном уровне.

В Deutsche Welle (СМИ-иноагент) дебаты назвали «неравным поединком». «Не потому, что Шольц на голову ниже Фридриха Мерца. Разница в росте бросалась в глаза. Главное отличие – в другом. Правящая партия Шольца, социал-демократы, в опросах отстает от консерваторов из блока ХДС/ХСС вдвое (примерно 15% против 30%). Для канцлера серия теледебатов – чуть ли не последний шанс сократить разрыв», – говорится в материале.

Как отмечает Politico, кандидаты на должность канцлера «столкнулись в ходе жарких дебатов, обнажив глубокие разногласия за несколько недель до национальных выборов». По мнению аналитиков издания, одно из самых крупных разногласий – как вести себя в возможной торговой войне с США.

По оценкам Bloomberg, действующий канцлер часто принимал оборонительную позицию в ходе дебатов. Опрошенные агентством эксперты отмечают, что Мерц «был определенно энергичен и хорошо подготовлен, в то время как Шольц защищался, но при этом часто говорил по существу».

В следующее воскресенье Шольц и Мерц снова встретятся на «телевизионной дуэли». К ним присоединятся кандидаты от «Зеленых» и «Альтернативы для Германии» – Роберт Хабек и Алис Вайдель соответственно.