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ФСБ задержала в КБР 15 подозреваемых в распространении экстремистских идей через WhatsАрр
В Кабардино-Балкарской Республике задержаны 15 человек, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии, координировавших свои действия через WhatsApp, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как говорится в сообщении, ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала в Кабардино-Балкарской Республике 15 человек по подозрению в распространении экстремистских идей, сообщает ТАСС. По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанные публично распространяли радикальную идеологию, отвергающую традиционные нормы ислама и законы России.
Кроме того, участники экстремистского сообщества организовывали насильственные акции на почве религиозной ненависти. Координация действий осуществлялась через мессенджер WhatsApp. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что члены группы подвергали физическому и психологическому насилию тех, чье поведение несовместимо с их радикальной идеологией. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
Ранее ФСБ уничтожила в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. После его совершения они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.