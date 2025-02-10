Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
В Сингапуре задержали 18-летнего экстремиста за намерение совершить теракты
МВД Сингапура сообщило об аресте юноши за подготовку терактов против мусульман
Власти Сингапура арестовали подростка, намеревавшегося устроить теракты в мечетях страны, под влиянием ультраправой идеологии.
Власти Сингапура арестовали 18-летнего местного жителя Ли Синцю, сообщает ТАСС. Подросток, называвший себя «сторонником превосходства Восточной Азии», планировал совершить теракты против мусульман. Ли Синцю проникся идеями этнического превосходства китайцев, корейцев и японцев после просмотра экстремистского контента в интернете.
Сингапурское МВД заявило, что Ли Синцю изучал нападение ультраправого австралийца Брентона Тарранта на мечети в новозеландском Крайстчерче в 2019 году, в результате чего погиб 51 человек. Он также использовал образ Тарранта в онлайн-играх и сделал татуировку с нацистским символом.
Ли признался, что боялся действовать в одиночку, но готов был присоединиться к совместным нападениям с людьми, познакомившимися с ним в интернете. Подросток планировал транслировать в прямом эфире нападение на мечеть в Сингапуре, по аналогии с событиями в Новой Зеландии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индонезийские власти задержали боевиков, которые планировали совершить атаки в Сингапуре.