Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях

Tекст: Максим Попов

Как отметил Келин в интервью «АиФ», российское посольство в Британии обеспокоено отсутствием информации о состоянии Сергея Скрипаля (экс-офицеру ГРУ, осужденного в России за госизмену) и его дочери Юлии. Он выразил надежду, что они живы и здоровы, однако отметил, что власти Британии скрывают правду о них. «Конечно, мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы, здоровы и остаются на свободе. Но беспокойство за них только растет», – сказал дипломат.

Келин указал на недавние события, когда Скрипалям не разрешили присутствовать на слушаниях по делу о гибели Дон Стерджесс, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании Лондона показывать их на публике. Он считает, что это дискредитирует следственный процесс и подчеркивает политизированность дела.

Посол также отметил, что Форин офис, спустя долгое время, сообщил, что Юлия осведомлена о возможности получить консульскую помощь от России. Тем не менее, информации о Сергее Скрипале предоставлено не было. Российская сторона продолжает настаивать на получении подробных сведений и личной встрече.

По словам Келина, Россия не намерена оставаться в стороне и продолжает ставить вопросы перед Лондоном, как в публичной сфере, так и в двусторонних контактах.

Напомним, в июне прошлого года представитель Скрипалей Джек Холборн заявил, что его клиенты не имеют желания лично присутствовать в качестве свидетелей на слушаниях по делу британки Дон Стерджес, опасаясь за собственную безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.

Позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

При этом посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».