Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Пытавшегося поджечь здание ФСБ в Петербурге мужчину арестовали
Петербуржец Юрий Петраш помещен под стражу за попытку поджечь двери здания управления ФСБ на Литейном проспекте, такое решение вынес Дзержинский райсуд.
Инцидент произошел вечером 7 февраля на Литейном проспекте в Петербурге, Петраш облил легковоспламеняющейся жидкостью двери здания и поджег их, передает ТАСС.
По данным следствия, Петраш попытался скрыться, но был задержан. Подозреваемый и его защитник выступили против ареста, предложив альтернативные меры пресечения, такие как домашний арест или подписка о невыезде.
Петраш указал на отсутствие судимости, постоянное проживание и работу в Петербурге, а также наличие близких родственников. Суд решил оставить его под стражей до 6 апреля.
Ранее в городе Кунгур в Пермском крае задержали мужчину за попытку поджога дверей почты и банка.