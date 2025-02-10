Руководство УлГТУ обвинили в злоупотреблениях из-за иностранных студентов

СК России обвинил руководство Ульяновского технического университета в злоупотреблениях из-за иностранных студентов

Tекст: Елизавета Шишкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ против руководства Ульяновского государственного технического университета, сообщает Telegram-канал СК.

Обвинения касаются злоупотребления должностными полномочиями, что причинило значительный ущерб бюджету.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год университет необоснованно зачислил 129 иностранных студентов, не владеющих русским языком и неспособных осваивать образовательную программу. За каждого студента вуз получил бюджетные средства, что в итоге составило 20 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий задержаны четыре должностных лица университета. Трое из них находятся под стражей, а один под домашним арестом. Также проведены обыски в общежитии вуза, изъяты документы и предметы, интересующие следствие.

Кроме того, выявлены нарушения порядка постановки на воинский учет среди иностранных студентов. Несколько из них уже доставлены на допросы. Расследование дела продолжается.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при зачислении иностранных студентов.

Также сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции сотрудником отдела международных отношений и внешних связей одного из вузов Дагестана в сговоре с подданным Иордании.