Володин заявил о разработке Стратегии развития образования

Володин: Госдума и правительство обсудят детали Стратегии развития образования в России

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Володин отметил, что улучшение качества образования является основой для развития технологий и роста экономики страны.

По его словам, повышение качества образования должно предшествовать технологическому развитию и экономическому росту. Он также отметил, что проблемы в образовательной системе, включая дефицит учителей, требуют объективного и самокритичного подхода к их решению.

Володин также напомнил, что на заседании Совета по науке и образованию, проведенном президентом на прошлой неделе, обсуждались проблемные вопросы в образовательной сфере. Президент указал на нехватку учителей математики и физики, которая увеличивается на протяжении восьми лет, а также на малое количество молодых педагогов.

Профильные министерства утверждают, что ситуация с кадрами в образовании в порядке, но Володин отмечает, что данные не всегда объективны.

«Учителя старше 65 лет составляют значительную долю, и их некем будет заменить, если они уйдут», – добавил он.

Спикер Госдумы отметил, что вопросов в системе образования накопилось, поэтому важно подойти к рассматриваемой теме объективно и самокритично.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на важность повышения требований к поступающим в педагогические вузы для формирования качественной базы технологического лидерства страны.

Путин также заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть, несмотря на изменение демографической ситуации в стране.

Президент также поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников с участием научных и образовательных организаций.