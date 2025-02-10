Нефть подорожала после трех недель снижения

Мировые цены на нефть выросли после трех недель снижения

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.48 росла на 0,71%, до 75,19 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,65%, до 71,46 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что за предыдущие три недели стоимость нефти в целом сократилась примерно на 8%. Но в начале новой рабочей недели цены начали стабилизироваться.

Внимание рынков обращено на торговую политику США и Китая. Последний в понедельник ввел дополнительные 15-процентные пошлины на уголь и СПГ из США и еще десятипроцентные на ряд других товаров, в том числе нефт нефть.

США же с понедельника объявили о намерении ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.

«Рынок сосредоточился на истории с ослаблением спроса из-за усиления торговой напряженности», – цитирует Bloomberg аналитика по сырьевым рынкам ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари.