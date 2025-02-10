Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Нефть подорожала после трех недель снижения
Мировые цены на нефть выросли после трех недель снижения
Мировые цены на нефть в понедельник показали рост после трех недель снижения подряд: рынки оценивают перспективы торговли на фоне опасений по поводу новых пошлин.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.48 росла на 0,71%, до 75,19 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,65%, до 71,46 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что за предыдущие три недели стоимость нефти в целом сократилась примерно на 8%. Но в начале новой рабочей недели цены начали стабилизироваться.
Внимание рынков обращено на торговую политику США и Китая. Последний в понедельник ввел дополнительные 15-процентные пошлины на уголь и СПГ из США и еще десятипроцентные на ряд других товаров, в том числе нефт нефть.
США же с понедельника объявили о намерении ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.
«Рынок сосредоточился на истории с ослаблением спроса из-за усиления торговой напряженности», – цитирует Bloomberg аналитика по сырьевым рынкам ANZ Group Holdings Ltd Сони Кумари.