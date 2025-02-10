Занос прицепа стал причиной столкновения лесовоза и автобуса в Приморье

Лесовоз с прицепом занесло на дороге, что стало причиной ДТП с автобусом в Приморье

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, в Чугуевском районе Приморья на 6-м км автодороги Уборка – Самарка – Ариадное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и лесовоза.

По предварительной информации, во время поворота лесовоз, принадлежащий компании «Эко тойс», занесло, и прицеп столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Чугуевка – Заветное.

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту данного ДТП. Как отметили в пресс-службе, проверка коснется как соблюдения требований закона при перевозке грузов, так и состояния дорожного покрытия в месте аварии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Чугуевского района Евгений Гусев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, при столкновении лесовоза и рейсового автобуса в Приморье пострадали 14 человек.