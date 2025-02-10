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Занос прицепа стал причиной столкновения лесовоза и автобуса в Приморье
Лесовоз с прицепом занесло на дороге, что стало причиной ДТП с автобусом в Приморье
На заснеженной дороге в Приморье произошло ДТП с участием лесовоза и автобуса, в результате которого пострадали люди. Лесовоз занесло на повороте, что стало причиной столкновения.
Как сообщает ТАСС, в Чугуевском районе Приморья на 6-м км автодороги Уборка – Самарка – Ариадное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и лесовоза.
По предварительной информации, во время поворота лесовоз, принадлежащий компании «Эко тойс», занесло, и прицеп столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Чугуевка – Заветное.
Прокуратура Приморья организовала проверку по факту данного ДТП. Как отметили в пресс-службе, проверка коснется как соблюдения требований закона при перевозке грузов, так и состояния дорожного покрытия в месте аварии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Чугуевского района Евгений Гусев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, при столкновении лесовоза и рейсового автобуса в Приморье пострадали 14 человек.