  • Новость часаНебензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
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    США: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

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    10 февраля 2025, 05:16 • Новости дня

    Занос прицепа стал причиной столкновения лесовоза и автобуса в Приморье

    Лесовоз с прицепом занесло на дороге, что стало причиной ДТП с автобусом в Приморье

    Tекст: Максим Попов

    На заснеженной дороге в Приморье произошло ДТП с участием лесовоза и автобуса, в результате которого пострадали люди. Лесовоз занесло на повороте, что стало причиной столкновения.

    Как сообщает ТАСС, в Чугуевском районе Приморья на 6-м км автодороги Уборка – Самарка – Ариадное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и лесовоза.

    По предварительной информации, во время поворота лесовоз, принадлежащий компании «Эко тойс», занесло, и прицеп столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Чугуевка – Заветное.

    Прокуратура Приморья организовала проверку по факту данного ДТП. Как отметили в пресс-службе, проверка коснется как соблюдения требований закона при перевозке грузов, так и состояния дорожного покрытия в месте аварии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Чугуевского района Евгений Гусев.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, при столкновении лесовоза и рейсового автобуса в Приморье пострадали 14 человек.

    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    В Госдуме назвали провокацией заявление Зеленского о мирном разрешении конфликта

    Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

    Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

    Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 07:59 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами

    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь
    @ MOD Russia/ Via Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских дронов в различных регионах, включая Курскую и Орловскую области.

    Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.

    Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.

    До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

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    9 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга»

    Снайпер группировки «Днепр» сбил дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    Ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

    Как сообщило РИА «Новости», снайпер 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» сбил украинский тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Инцидент произошел ночью над левым берегом Днепра в Херсонской области. Военнослужащий с позывным «Пес» рассказал, что дрон был сбит из винтовки СВД, оснащенной тепловизионным прицелом.

    Во время ночной операции пара тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» проводила разведку и бомбометание. Снайпер с помощью тепловизионного прицела обнаружил беспилотники противника и произвел несколько прицельных выстрелов. В результате, один из дронов потерял высоту и упал в лесополосе.

    Кадры, снятые на тепловизор, установленный на винтовке, были предоставлены агентству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Василий Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    9 февраля 2025, 07:21 • Новости дня
    Генконсульство оформило документы для оставленной в Антальи новорожденной

    Генконсульство России в Анталье оформило документы для возвращения девочки в Россию

    Tекст: Максим Попов

    Генеральное консульство России в Анталье оформило гражданство, свидетельство о рождении и загранпаспорт для девочки, оставленной матерью в туалете аэропорта, чтобы вернуть ее в Россию.

    По словам генерального консула России в Анталье Сергея Ветрика, диппредставительство активно работает над возвращением в Россию девочки, которую мать оставила в аэропорту турецкого курорта, передает РИА «Новости».

    Для этого ребенку оформлены гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Генконсульство также оказывает содействие профильным российским органам для успешного возвращения маленькой россиянки на Родину, сказал дипломат.

    Напомним, инцидент произошел 13 октября, когда Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта Антальи и оставила новорожденного в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась сбежать в Россию. Однако младенца обнаружили, а женщин задержали, не позволяя им сесть на рейс.

    До этого стало известно, что турецкий суд оставил Бурназкину под стражей до 19 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие власти возбудили уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

    Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Бурназкина и ее мать предстанут перед турецким судом, причем экстрадиция в Россию пока не рассматривается.

    Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о наличии достаточного числа кандидатов в опекуны для ребенка.

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    9 февраля 2025, 05:51 • Новости дня
    В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты самолетов

    Росавиация сообщила о временных ограничениях для аэропорта Нижнего Новгорода

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что может повлиять на расписание авиарейсов.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода были введены в 04:40 по московскому времени, сообщило ТАСС.

    Как пояснили в Росавиации, ограничения временные и связаны с необходимостью обеспечить безопасность и надлежащие условия для воздушных судов. Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание рейсов.

    Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда, что также сказалось на графике полетов и работе аэропорта.

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    10 февраля 2025, 02:03 • Новости дня
    Минобороны подало иск к Военно-строительной компании на 55 млн рублей

    Минобороны России подало иск на 55 млн рублей к компании ВСК из-за взятки

    Tекст: Максим Попов

    Минобороны России подало иск на сумму более 55 млн рублей к компании ВСК в Арбитражный суд Москвы. Начальника филиала компании обвиняется во взятке в рамках гособоронзаказа.

    Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму более 55 млн рублей к публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК), сообщает ТАСС. Начальника филиала этой компании обвиняют во взятке в крупном размере в рамках исполнения гособоронзаказа.

    В материалах дела отмечено, что исковые заявления от Министерства обороны поступили в суд, и одно из них уже принято к производству. Общая сумма исков составляет 55 млн 937 тыс. 031 рубль. Дата первого судебного заседания назначена на 7 апреля 2025 года.

    Ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ВСК 3 млрд рублей за завышение стоимости работ по контракту 2021 года по иску Минобороны.

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    9 февраля 2025, 23:38 • Новости дня
    Пенсионер в Запорожье на автомобиле избежал удара украинского дрона-камикадзе

    Tекст: Максим Попов

    В Запорожской области пенсионер на автомобиле Skoda успел увернуться от удара дрона-камикадзе, заметив его в зеркале заднего вида, и таким образом избежал столкновения с беспилотником, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов рассказал о случае с пенсионером, который смог избежать удара украинского дрона в Запорожской области, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на трассе Мелитополь-Васильевка, у поворота на село Любимовка, приблизительно в 20 километрах от линии фронта.

    По словам Рогова, пенсионер заметил в зеркале заднего вида снижающийся дрон-камикадзе и вовремя отвел свой автомобиль Skoda в сторону. Дрон врезался в дорогу, избегая повреждений автомобиля. «Оператор дрона прекрасно видел, что это обычный гражданский автомобиль с мирными жителями», – отметил он.

    Этот случай стал показательным примером того, как местные жители, живущие в условиях близости к фронту, готовы оперативно реагировать на угрозы, исходящие от вражеских дронов, подчеркнул эксперт.

    Накануне Рогов сообщил, что на фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки Skyzone Cobra. По его словам, за этой диверсией стоят украинские спецслужбы, использующие волонтеров «втемную».


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    9 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    ВСУ атаковали ДНР с применением дронов и кассетных снарядов

    Украинские войска обстреляли Горловку, пострадала мирная жительница, повреждены шесть домов и объекты инфраструктуры

    Tекст: Максим Попов

    В результате атак украинских войск на ДНР с использованием дронов и кассетных снарядов были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Горловке, ранение получила мирная жительница.

    Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинские вооруженные формирования за сутки совершили более десяти атак на территории республики, передает ТАСС. В ходе обстрелов были использованы беспилотные летательные аппараты и ствольная артиллерия калибром 155 мм, включая кассетные боеприпасы.

    В результате атак в Горловке пострадали шесть жилых домостроений в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах. Также повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе, включая лицей, аптеку и линии электропередачи. В населенном пункте Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа под обстрел попало не функционирующее здание кафе, подчеркнул он.

    Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки артиллерийским огнем была ранена фармацевт аптеки 1984 года рождения, которой оказали необходимую медицинскую помощь.

    Ранее Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ на трассе Димитров-Константиновка.

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    9 февраля 2025, 23:15 • Новости дня
    Пашинян получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве

    Пашиняну передали приглашение на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение на участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

    Копыркин подчеркнул, что россияне и народы бывшего Советского Союза через несколько месяцев отметят эту значимую дату, передает РИА «Новости». Он выразил надежду, что участие армянского лидера станет символом единства и уважения к подвигу, совершенному нашими народами в годы войны.

    Дипломат отметил, что в условиях сегодняшних вызовов и нападок на историческую правду, важно сохранять и защищать память о Великой Победе.

    До этого Армения отказалась от участия во встрече ОДКБ в Москве.

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    10 февраля 2025, 03:19 • Новости дня
    Украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре

    Обломки украинского дрона повредили ЖК «Центральный» в Краснодаре

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодаре обломки украинского беспилотника, сбитого над городом, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    Как отметил Кондратьев в своем Telegram, обломки дрона упали на техническую надстройку на 19 этаже жилого комплекса «Центральный». По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Территория вокруг ЖК оцеплена для обеспечения безопасности жителей и дальнейшего расследования.

    Позднее стало известно, что в поселке Афипском Северского района Краснодарского края силы ПВО сбили еще один беспилотник. Как сообщил губернатор Кондратьев, в результате падения обломков БПЛА был поврежден частный дом.

    Ранее система ПВО сбила три украинских дрона в Брянской области.

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    10 февраля 2025, 01:39 • Новости дня
    Стало известно о новых мерах борьбы с кибермошенниками в России

    РБК: Власти планируют изменить десятки законов, направленных на борьбу с кибермошенниками

    Стало известно о новых мерах борьбы с кибермошенниками в России
    @ Shatokhiona Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Правительственная комиссия вскоре рассмотрит поправки для борьбы с киберпреступлениями, включая запрет на иностранные мессенджеры для госслужащих и маркировку звонков.

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок, направленных на противодействие киберпреступлениям, сообщает РБК. Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина и включает в себя десятки мер для защиты граждан от мошенников.

    Одно из ключевых предложений – запрет на использование зарубежных мессенджеров госслужащими, банками и операторами связи при работе с клиентами. Перечень таких приложений будет сформирован Роскомнадзором, а для служебной коммуникации разрешат использовать лишь российские сервисы, которые будут требовать обязательную идентификацию через ЕСИА.

    Другие меры включают маркировку звонков. На экранах телефонов будет отображаться информация о вызовах с международных номеров или виртуальных АТС, что поможет различать мошенников и легитимные организации. Абоненты также смогут отказаться от спам-рассылок и рекламных звонков. В целях повышения безопасности финансовых операций вводится обязательная биометрическая идентификация при оформлении микрозаймов и запросе кредитных историй.

    Отдельное внимание уделено блокировке устройств. Планируется запретить ввоз и использование терминалов запрещенных спутниковых систем, таких как Starlink, на территории России. Сайты, распространяющие информацию о таких устройствах, могут блокироваться досудебно. Операторов связи обяжут отправлять коды подтверждения ЕСИА только после завершения звонка.

    Разработка инициативы была вызвана значительным увеличением количества киберпреступлений. По данным МВД, в 2023 году число таких случаев возросло на 30% и достигло 677 тыс. За первые девять месяцев 2024 года было зафиксировано 564 тыс. преступлений.

    До этого россиян предупредили о звонках мошенников от имени суда.

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    10 февраля 2025, 03:29 • Новости дня
    Владелец Global Spirits отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Владелец Global Spirits Черняк отверг обвинения в финансировании ВСУ на 1,3 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Евгений Черняк, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits, отказался признать обвинения в финансировании украинских военных на 1,3 млрд рублей, утверждая, что помогает мирным жителям и беженцам.

    Как сообщает ТАСС, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, не признал вину в финансировании Вооруженных сил Украины и националистических подразделений на 1,3 млрд рублей. Его адвокат заявил, что Черняк оказывал помощь мирным жителям и украинским беженцам, а не участвует в поддержке военных.

    По словам стороны защиты, в материалах дела отсутствуют доказательства, которые могли бы оправдать избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Черняка подчеркнул, что каждый тезис обвинения противоречив и не подтверждается представленными доказательствами. Он также добавил, что следствие не представило фактов, указывающих на преступные действия Черняка.

    Защита утверждает, что вместо финансирования военных Черняк оказывал личную помощь гражданам Украины. Он занимался поставками детского питания, сухих смесей, консервов и лекарств, а также организовывал хостелы для украинских переселенцев в Польше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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