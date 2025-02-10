С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
При столкновении лесовоза и рейсового автобуса в Приморье пострадали 14 человек
В Чугуевском районе Приморья столкнулись лесовоз и рейсовый автобус, есть пострадавшие
В Чугуевском округе Приморского края произошло столкновение лесовоза и рейсового автобуса, в результате которого пострадали 14 человек.
Как сообщили в региональном управлении МВД, в Чугуевском округе Приморского края произошло ДТП с участием лесовоза и рейсового автобуса, передает ТАСС.
В результате аварии пострадали 14 человек.
ДТП произошло утром в понедельник на заснеженном спуске. Лесовоз перекрыл движение в обе стороны. Автобус получил значительные повреждения со стороны водителя.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Ранее в ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали семь человек.