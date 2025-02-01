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Число пропавших без вести в Курской области достигло 2 тыс. человек
Пропавшими без вести числятся более 2 тыс. жителей Курской области
В Курской области насчитывается около 2 тыс. пропавших без вести, число уточняется в ходе сверки данных, сообщил Комитет региональной безопасности Курской области.
На данный момент Комитет региональной безопасности занимается сверкой данных, предоставленных различными источниками, такими как УМВД, Уполномоченный по правам человека, Красный крест, органы местного самоуправления, волонтеры и родственники пропавших, передает РИА «Новости».
По словам представителей властей региона, в первоначальных списках было установлено трехкратное дублирование записей. После проведения сверки данных количество пропавших сократилось до 2 тыс.человек. В настоящее время процесс уточнения сведений продолжается.
В ближайшее время планируется провести заседание рабочей группы, созданной врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, для формирования единого перечня пропавших граждан.
«После завершения заседания и уточнения списка, он будет размещен на официальных ресурсах региона», – отметили в пресс-службе правительства Курской области.
Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что почти 1,2 тыс. заявлений подали в полицию на розыск жителей Курской области, из которых 240 человек нашли.
В ноябре российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из которых удалось установить судьбу 1 тыс. 253 человек.