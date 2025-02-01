Число пропавших без вести в Курской области достигло 2 тыс. человек

Пропавшими без вести числятся более 2 тыс. жителей Курской области

Tекст: Вера Басилая

На данный момент Комитет региональной безопасности занимается сверкой данных, предоставленных различными источниками, такими как УМВД, Уполномоченный по правам человека, Красный крест, органы местного самоуправления, волонтеры и родственники пропавших, передает РИА «Новости».

По словам представителей властей региона, в первоначальных списках было установлено трехкратное дублирование записей. После проведения сверки данных количество пропавших сократилось до 2 тыс.человек. В настоящее время процесс уточнения сведений продолжается.

В ближайшее время планируется провести заседание рабочей группы, созданной врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, для формирования единого перечня пропавших граждан.

«После завершения заседания и уточнения списка, он будет размещен на официальных ресурсах региона», – отметили в пресс-службе правительства Курской области.

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что почти 1,2 тыс. заявлений подали в полицию на розыск жителей Курской области, из которых 240 человек нашли.

В ноябре российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из которых удалось установить судьбу 1 тыс. 253 человек.