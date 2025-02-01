Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине
Times: Европа обратилась к США за прикрытием миротворческой миссии на Украине
Европейские страны выразили необходимость в поддержке Соединенных Штатов для обеспечения безопасности миротворческой миссии на Украине, сообщило издание The Times.
Без поддержки США, как отмечает газета The Times, идея проведения миссии может оказаться нежизнеспособной, сообщает RT.
Газета также пишет, что существует консенсус среди европейских политиков о необходимости получения «поддержки» и гарантий безопасности от американского руководства. В частности, упоминается, что эта поддержка должна исходить от президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.
Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине.
Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.