Европа запросила прикрытие США для миротворческой миссии на Украине

Times: Европа обратилась к США за прикрытием миротворческой миссии на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Без поддержки США, как отмечает газета The Times, идея проведения миссии может оказаться нежизнеспособной, сообщает RT.

Газета также пишет, что существует консенсус среди европейских политиков о необходимости получения «поддержки» и гарантий безопасности от американского руководства. В частности, упоминается, что эта поддержка должна исходить от президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине.

Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.