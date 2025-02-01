В Екатеринбурге ограбили банк на 7 млн рублей

Налетчик вынес из банка в Екатеринбурге 7 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

В Екатеринбурге произошло ограбление банка на проспекте Космонавтов, передает РИА «Новости».

Вечером в пятницу налетчик в маске вошел в помещение финансового учреждения и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил около 7 млн рублей. Средства были вынесены как в российских рублях, так и в валюте: долларах, евро, юанях и дирхамах.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, точная сумма ущерба уточняется пострадавшей стороной. В настоящее время сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о разбое, предусмотренной ч. 4 ст.162 УК РФ. Полиция активно занимается расследованием, анализируя записи с камер видеонаблюдения и опрашивая свидетелей нападения.

Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы собирают все возможные улики для установления личности преступника. Важность быстрого раскрытия дела подчеркивается не только значительным размером похищенных средств, но и тем, что преступник действовал, угрожая оружием, что увеличивает общественную опасность совершенного преступления.

Осень прошлого года стало известно что в Екатеринбурге состоится суд над мужчиной, который за восемь лет совершил 12 ограблений банков и похитил более 39,8 млн рублей.

В декабре 2023 года полиция искала мужчину, который пытался ограбить банк в Екатеринбурге.

Кроме того сотрудники полициизадержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка в Екатеринбурге и похищении из него 1,5 млн рублей.