Бывший разведчик спрогнозировал войну США с Мексикой

Tекст: Мария Иванова

Риттер заявил, что действия президента США Дональда Трампа, направленные на борьбу с мексиканскими наркокартелями, могут привести к войне с Мексикой, передает РИА «Новости» . Он высказал это мнение в прямом эфире в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), выразив опасения по поводу агрессивной политики Трампа и Министерства обороны США.

По словам Риттера, война с картелями была бы неконтролируемой, а поддержание постоянного присутствия американских войск в Мексике невозможно. Он также подчеркнул, что США могут оказаться не готовы к ответным действиям картелей, которые способны нанести серьезный ущерб Америке и ее вооруженным силам.

«Да, отряд «Дельта» может пойти и устранить одну серьезную цель в формате «зашли – вышли», но потом картель подорвет торговый центр в Канзас-Сити и нам придется туда вернуться, только уже большим составом», – заявил Риттер. Он предупредил о возможных тяжелых потерях и бойне на территории Мексики.

Ранее, в свой первый день на посту президента, Дональд Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики с 1 февраля. Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика не смогут предотвратить введение тарифов, и подчеркнул вину Мексики и Канады в контрабанде наркотиков.