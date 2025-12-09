Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.4 комментария
В Совфеде предложили ввести маркировку для конфет с алкоголем
Сенатор Мурог предложил ограничить онлайн-продажи алкогольных конфет детям
В связи с ростом популярности среди подростков шоколадных конфет с алкоголем, предлагается ввести обязательную маркировку и запрет на их продажу несовершеннолетним на онлайн-площадках, заявил член Совета Федерации Игорь Мурог.
Введение специальной маркировки для конфет с содержанием спирта и запрет на их продажу несовершеннолетним следует закрепить на законодательном уровне. Сенатор Игорь Мурог пояснил РИА «Новости», что подростки массово приобретают шоколадные изделия с алкоголем через маркетплейсы, что требует усиления контроля.
Он отметил, что на упаковке должна появиться четкая маркировка, предупреждающая о содержании спирта и ограничениях для детей. По мнению сенатора, «подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьезное недомогание».
Мурог подчеркнул важность обязательной проверки возраста при покупке онлайн и напомнил, что аналогичные меры уже применяются для энергетиков и сигарет. Механизм, ограничивающий доступ несовершеннолетних к такой продукции, можно адаптировать для интернет-торговли.
При этом полное приравнивание конфет с алкоголем к спиртным напиткам сенатор считает излишним, но уточнил, что более понятные правила реализации нужны для защиты подростков. Законодатель подчеркнул, что без мер контроля интернет-тренды способны подогревать интерес школьников к употреблению алкоголя в игровой форме, и это вызывает беспокойство у государства и родителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, депутаты рассматривают инициативу по запрету продажи детям напитков, имитирующих алкоголь.
А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о массовых жалобах на продажу подросткам опасных химикатов через маркетплейсы.
Между тем, в России за январь–ноябрь 2025 года объем производства водки уменьшился на 5,5% до 69,5 млн декалитров, а выпуск вин вырос в объемах.