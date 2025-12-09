В Совфеде предложили ввести маркировку для конфет с алкоголем

Сенатор Мурог предложил ограничить онлайн-продажи алкогольных конфет детям

Tекст: Тимур Шайдуллин

Введение специальной маркировки для конфет с содержанием спирта и запрет на их продажу несовершеннолетним следует закрепить на законодательном уровне. Сенатор Игорь Мурог пояснил РИА «Новости», что подростки массово приобретают шоколадные изделия с алкоголем через маркетплейсы, что требует усиления контроля.

Он отметил, что на упаковке должна появиться четкая маркировка, предупреждающая о содержании спирта и ограничениях для детей. По мнению сенатора, «подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьезное недомогание».

Мурог подчеркнул важность обязательной проверки возраста при покупке онлайн и напомнил, что аналогичные меры уже применяются для энергетиков и сигарет. Механизм, ограничивающий доступ несовершеннолетних к такой продукции, можно адаптировать для интернет-торговли.

При этом полное приравнивание конфет с алкоголем к спиртным напиткам сенатор считает излишним, но уточнил, что более понятные правила реализации нужны для защиты подростков. Законодатель подчеркнул, что без мер контроля интернет-тренды способны подогревать интерес школьников к употреблению алкоголя в игровой форме, и это вызывает беспокойство у государства и родителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, депутаты рассматривают инициативу по запрету продажи детям напитков, имитирующих алкоголь.

А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о массовых жалобах на продажу подросткам опасных химикатов через маркетплейсы.

Между тем, в России за январь–ноябрь 2025 года объем производства водки уменьшился на 5,5% до 69,5 млн декалитров, а выпуск вин вырос в объемах.