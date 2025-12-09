Tекст: Тимур Шайдуллин

Словенский музыкант Сашо Гачник заявил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, что число его концертов на Западе значительно сократилось после начала работы в России. Он отметил, что среди его европейских коллег, несмотря на поддержку идей нового проекта, преобладают риски потери финансирования или пострадать в репутационном плане.

Гачник сообщил, что остался без части мероприятий. Он отметил, что во многом это связано из-за опасений организаторов по поводу сотрудничества с музыкантом. выступавшим в России.

«Но мне кажется, что все больше и больше понимают, о чем идет речь, и как раз проект «Ради жизни на земле» будет служить для того, чтобы лучше понимать друг друга. Чтобы Русский мир и Западный мир снова начали возобновлять эти мосты, которые неответственная политика», - считает словенец.

Международная инициатива «Ради жизни на земле» объединила артистов России и Европы ради сохранения исторической памяти и мира между народами. Проект стартовал концертом в Музее Победы 28 ноября и предусматривает международные музыкальные и образовательные программы, также концерты во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Новосибирске и Екатеринбурге.

Помимо музыкальной деятельности, Гачник анонсировал планы снять фильм на Донбассе, поскольку считает, что события в регионе напоминают развал Югославии. По его словам, сценарий для картины уже готов, действие будет происходить в нынешнее время, а среди героев появится внук персонажа из предыдущего фильма о югославских партизанах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Нидерландах назвали проявлением невежества отмену в Эйндховене концерта пианистки Елизаветы Леонской из-за ее выступления в Москве.

Также посольство России в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову после отмены его участия в «Дон Жуане» в Вероне под давлением русофобствующих недоброжелателей.

В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова отметила заметный рост интереса к культуре России на фоне попыток ее отмены западными странами.



