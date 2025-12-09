Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.2 комментария
Словенский музыкант сообщил об отмене концертов на Западе из-за работы с Россией
Количество концертов словенского музыканта Сашо Гачника в Европе уменьшилось после его участия в российских инициативах, однако музыкант не планирует отказываться от своих творческих планов, заявил он сам на пресс-конференции.
Словенский музыкант Сашо Гачник заявил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, что число его концертов на Западе значительно сократилось после начала работы в России. Он отметил, что среди его европейских коллег, несмотря на поддержку идей нового проекта, преобладают риски потери финансирования или пострадать в репутационном плане.
Гачник сообщил, что остался без части мероприятий. Он отметил, что во многом это связано из-за опасений организаторов по поводу сотрудничества с музыкантом. выступавшим в России.
«Но мне кажется, что все больше и больше понимают, о чем идет речь, и как раз проект «Ради жизни на земле» будет служить для того, чтобы лучше понимать друг друга. Чтобы Русский мир и Западный мир снова начали возобновлять эти мосты, которые неответственная политика», - считает словенец.
Международная инициатива «Ради жизни на земле» объединила артистов России и Европы ради сохранения исторической памяти и мира между народами. Проект стартовал концертом в Музее Победы 28 ноября и предусматривает международные музыкальные и образовательные программы, также концерты во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Новосибирске и Екатеринбурге.
Помимо музыкальной деятельности, Гачник анонсировал планы снять фильм на Донбассе, поскольку считает, что события в регионе напоминают развал Югославии. По его словам, сценарий для картины уже готов, действие будет происходить в нынешнее время, а среди героев появится внук персонажа из предыдущего фильма о югославских партизанах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Нидерландах назвали проявлением невежества отмену в Эйндховене концерта пианистки Елизаветы Леонской из-за ее выступления в Москве.
Также посольство России в Италии выразило поддержку оперному певцу Ильдару Абдразакову после отмены его участия в «Дон Жуане» в Вероне под давлением русофобствующих недоброжелателей.
В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова отметила заметный рост интереса к культуре России на фоне попыток ее отмены западными странами.