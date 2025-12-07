Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.3 комментария
Налоговая исключила компанию Киркорова из ЕГРЮЛ и заблокировала счета
Налоговая служба прекратила деятельность компании певца Филиппа Киркорова – ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», зарегистрированной в Красногорске в августе 2019 года, следует из юридических документов.
Согласно юридическим документам, фирма занималась деятельностью в сфере исполнительских искусств, передает РИА «Новости».
В июне 2025 года налоговая приняла решение об исключении компании из ЕГРЮЛ, а уже 18 сентября юридическое лицо было исключено из реестра по причине предоставления недостоверных сведений. На момент закрытия банковские счета фирмы оставались заблокированными – причиной стали непредоставленные налоговые декларации в течение 20 дней после установленного срока.
Согласно материалам судебных приставов, к компании были возбуждены три исполнительных производства: два из которых касались имущественных взысканий в пользу частных и юридических лиц, а третье – по взысканию госпошлины. Общая сумма долгов составляет 68,2 тыс. рублей.
Помимо этого, операции по счетам другой компании Киркорова, специализирующейся на продаже одежды, ФНС также приостанавливает с 2021 года. Последнее ограничение наложено в августе нынешнего года, снова по причине непредставления налоговой декларации, у компании «Филл фо ю» имеется долг в размере 5,4 тыс. рублей.