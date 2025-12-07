Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
За ночь средства ПВО уничтожили 77 украинских дронов над регионами России
За минувшую ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников, причем наибольшее число – 42 аппарата – сбито над Саратовской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над территорией страны, передает Минобороны. Наибольшая активность наблюдалась в Саратовской области, где было уничтожено 42 БПЛА.
Министерство обороны уточнило, что еще 12 беспилотников сбили над Ростовской областью, 10 – над Крымом. Кроме того, девять аппаратов сбили над Волгоградской областью, два – над Белгородской областью, по одному – над Астраханской областью и Чечней.
В ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.
Накануне силы ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.
Также системы ПВО в течение прошлого дня уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в трех приграничных областях, основной удар пришелся на Брянскую область.
Части поврежденных беспилотников обнаружили после атаки у деревни Глажево в Ленобласти.