Цивилева посетила центр реаниматологии для ветеранов СВО в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

Она пообщалась с ветеранами специальной военной операции, проходящими лечение в центре, а также с руководством и медицинским персоналом учреждения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Совместно с центром фонд реализует программу «Возвращение» уже более двух лет. В рамках программы полный цикл реабилитации прошли свыше 7 500 военнослужащих со всей России – от нейрореанимации до санаторно-курортного лечения и последующего амбулаторного наблюдения. «Программа «Возвращение» важна для спасения жизней и восстановления здоровья защитников, которые попадают в центр в критическом состоянии с последствиями тяжелых ранений. Команда медиков берется за самые сложные случаи и помогает героям возвращаться к обычной жизни», – отметила Цивилева.

В программу также входит создание опорных пунктов, которые позволяют быстро внедрять современные технологии и контролировать процесс восстановления. При поддержке фонда формируются вахтово-штурмовые медицинские бригады: специалисты регулярно выезжают в зону проведения спецоперации на Украине, где оказывают хирургическую, нейрохирургическую и реанимационную помощь раненым бойцам.

Директор ФНКЦ РР Андрей Гречко отметил, что центр участвовал в восстановлении всех категорий ветеранов – добровольцев, мобилизованных, кадровых военных. Он добавил, что коллектив работает на линии фронта непосредственно для эвакуации тяжелораненых и ротация врачебных бригад проходит каждые две недели. По словам Гречко, спецоперация показала мировой уровень российского медицинского персонала в реаниматологии и реабилитологии.

Центр оснащен современным оборудованием, позволяющим не только диагностировать, но и эффективно планировать лечение даже для самых тяжелых пациентов. «В центр я попал совсем недавно. Врачи помогли восстановить моторику левой руки и правой ноги после тяжелого ранения. Еще пара недель – и я смогу снова выполнять боевые задачи. Здесь мне оказали максимальное содействие, помогли восстановиться, ежедневно со мной работал психолог, что было очень важным для меня. Да и весь персонал относится ко мне тепло, как дома», – рассказал один из участников спецоперации, проходящий лечение, Олег Гапонов.

Во время визита прошла торжественная церемония: ряду сотрудников центра вручили награды от Минобороны и фонда «Защитники Отечества».