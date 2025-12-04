Путин: Российская экономика открыта, Москва не будет повторять действия США

Tекст: Антон Антонов

Путин отметил разницу в подходах между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что у каждой страны есть собственная экономическая политика и эксперты, влияющие на ее выбор. По его словам, Белый дом принимает решения о тарифах, учитывая мнение своих советников, которые считают такой подход выгодным для американской экономики, передает ТАСС со ссылкой на India Today.

«Мы никогда не занимались подобными делами, не будем этого делать сейчас и не собираемся делать в будущем, – сказал Путин. – Наша экономика открыта. Мы надеемся, что в конечном итоге все нарушения правил Всемирной торговой организации будут устранены».

Российский лидер также прокомментировал сотрудничество России и Индии в ядерной сфере. Путин заверил, что ни он, ни премьер Индии Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, никогда не выстраивали совместную работу «против кого бы то ни было». Он добавил, что Россия и Индия действуют исключительно ради собственных интересов и никому не вредят.

Президент выразил надежду, что такой подход будет понятен и оценен другими мировыми лидерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что оборонное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели выходит за рамки обычных поставок. Путин отметил, что Россия делится с Индией военными технологиями. Он также подчеркнул, что у Индии должна быть возможность приобретать российское топливо. Москва выразила готовность обсуждать поставки нефти для Индии, в том числе с участием США.