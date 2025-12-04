Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
В Москве представили фильм о работе волонтеров на передовой и прифронтовых территориях
В Москве прошла презентация киноленты о работе волонтеров и добровольцев, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и жителям прифронтовых территорий.
Презентация документального фильма режиссера Александра Александрова «Руками и ногами человеческими» прошла 4 декабря в Общественной палате России. Картина освещает деятельность фонда «Время выбрало нас», который с 2015 года помогает фронту и мирному населению прифронтовых территорий. Съемки велись непосредственно на линии боевых действий и в тылу, а съемочная группа разделяла все трудности с бойцами ради правдивого рассказа о СВО, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Показ организовал Координационный совет при ОП РФ по инициативе поддержки участников СВО и увековечиванию памяти героев при содействии первого замсекретаря ОП РФ Вячеслава Бочарова. Вместе с фондом «Время выбрало нас» мероприятие объединило представителей общественных организаций, духовенства и волонтеров.
Волонтерам были вручены благодарственные письма за подписью Героя России Вячеслава Бочарова. Александр Луконин, руководитель Корсовета, отметил, что волонтерское движение в России активно развивается: «Это уже наш внутренний цивилизационный код – по доброй воле творить благо, то есть по порыву души быть причастным к приближению нашей общей Победы».
Он добавил, что нынешняя молодежь все чаще предпочитает называть себя добровольцами, а пример Президента России оказал значительное влияние на формирование движения. Луконин подчеркнул, что добровольчество не должно быть формализовано, однако государство поддерживает инициативы через доброцентры и соответствующее законодательство.
К мероприятию присоединился и представитель Русской православной церкви, иерей Олег Овчаров, назвав добровольчество священным делом и выразив благодарность волонтерам за их вклад. Документальный фильм уже отмечен наградами на кинофестивалях в 2025 году.