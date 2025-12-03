Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
В Дагестане задержан экс-глава Новолакского района
В Дагестане силовики задержали бывшего главу Новолакского района Айдиева
Бывший руководитель Новолакского района Дагестана Магомед-Гаджи* Айдиев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в МВд по региону.
В Дагестане правоохранители задержали экс-главу Новолакского района 66-летнего Магомеда-Гаджи* Айдиева. Задержание проводилось сотрудниками МВД Дагестана совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ России и УФСБ по Республике Дагестан, передает ТАСС.
В отношении бывшего главы возбуждено дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Оперативные мероприятия прошли в рамках расследования деятельности на прежней должности. В ближайшее время планируется избрание меры пресечения для задержанного.
