Симбирская епархия отстранила двух священников от служения за языческие материалы

Tекст: Вера Басилая

В Симбирской епархии заявили, что два клирика Симбирской епархии из Ульяновска были отстранены от исполнения служебных обязанностей, передает РИА «Новости».

Оба священнослужителя – отец и сын – не выходили на связь с епархией 16 лет. Протоиерей трижды проигнорировал вызовы к епархиальному архиерею, не возобновил служение и утратил каноническую связь, из-за чего получил запрет на совершение богослужений до покаяния.

Второй клирик, диакон и полный тезка первого, также заблокировал контакты епархии, участовал в языческих сообществах и размещал в социальных сетях публикации языческого характера. Ему запретили совершать диаконское служение.

В пресс-службе епархии заявили, что оба отстраненных священника вызваны в церковный суд. По существующим правилам, им грозит запрещение в священнослужении и извержение из священного сана.

Ранее патриарх Кирилл отстранил митрополита Корсунского и западноевропейского Нестора от всех занимаемых им постов. В отношении митрополита Нестора начали церковно-судебное производство.