Симбирская епархия отстранила двух священников от служения за языческие материалы
Симбирская епархия запретила двум ульяновским священникам, отцу и сыну, совершать служение из-за утраты связи с епархией и публикации языческих материалов.
В Симбирской епархии заявили, что два клирика Симбирской епархии из Ульяновска были отстранены от исполнения служебных обязанностей, передает РИА «Новости».
Оба священнослужителя – отец и сын – не выходили на связь с епархией 16 лет. Протоиерей трижды проигнорировал вызовы к епархиальному архиерею, не возобновил служение и утратил каноническую связь, из-за чего получил запрет на совершение богослужений до покаяния.
Второй клирик, диакон и полный тезка первого, также заблокировал контакты епархии, участовал в языческих сообществах и размещал в социальных сетях публикации языческого характера. Ему запретили совершать диаконское служение.
В пресс-службе епархии заявили, что оба отстраненных священника вызваны в церковный суд. По существующим правилам, им грозит запрещение в священнослужении и извержение из священного сана.
