Мишустин назначил Степанова врио полпреда правительства в судах
Павел Степанов временно возглавил представительство кабмина России в Конституционном и Верховном судах вместо Михаила Барщевского, соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин.
Павел Степанов был назначен временно исполняющим обязанности полномочного представителя правительства России в Конституционном и Верховном судах, передает ТАСС.
Сообщается, что решение о назначении принял премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее этот пост занимал Михаил Барщевский.
В сообщении пресс-службы правительства подчеркивается: «Председатель правительства Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах Российской Федерации на Павла Степанова».
Степанов продолжит работать в должности директора департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Барщевский сообщил о своем уходе с поста полномочного представителя правительства России в Конституционном суде.
Мишустин освободил Михаила Барщевского от должности полномочного представителя правительства России в Конституционном и Верховном судах с 26 декабря.