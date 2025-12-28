Пациент психбольницы в Волгоградской области зарезал санитара и сбежал

Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске

Tекст: Валерия Городецкая

Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.