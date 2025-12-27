СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию

AgoraVox: В паспортах эстонцев из Псковской области России стали указывать Эстонию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Эстонии изменили административные процедуры, по которым место рождения для выходцев из Печорского района Псковской области теперь указывается как «Эстония», а не «Российская Федерация», пишет РИА «Новости» со ссылкой на AgoraVox. Такое решение, как отмечается в материале, воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

Автор подчеркивает, что изменения уже ведут к практическим последствиям. В частности, новые паспорта могут вызвать проблемы при пересечении российской границы, поскольку Москва может признать их недействительными или отказать в выдаче виз.

«Москва может объявить их недействительными, отказать в выдаче визы или внести ответственных за принятие решения чиновников в «стоп-списки» лиц, которым запрещен въезд на территорию России за посягательство на ее территориальную целостность», – говорится в публикации.

Между Россией и Эстонией до сих пор нет полностью оформленной государственной границы. Первоначальный договор был подписан в 2005 году, однако ратификационные процедуры были сорваны после включения Эстонией в закон преамбулы с упоминанием Тартуского договора. Россия восприняла это как проявление будущих претензий и отозвала свою подпись.

В 2014 году были подписаны новые пограничные договоры, в которых стороны заявили об отсутствии территориальных претензий. Однако спустя год ратификация снова застопорилась, отношения между странами ухудшились, а после начала спецоперации на Украине переговоры были окончательно свернуты. Вопрос о границе так и остался нерешенным, а парламенты обеих стран не ратифицировали соответствующие документы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эстония отказалась признавать загранпаспорта России старого образца. В свою очередь МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе с Россией.

Сейчас эстонские власти ускоряют строительство дороги в обход Саатсеского сапога. Это кусок российской территории, с трех сторон окруженный эстонской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония давно создавала проблему из российско-эстонской границы. Прежде всего тем, что ряд эстонских политиков открыто высказывали претензии на российские территории.