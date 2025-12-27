День спасателя России и День шиворот-навыворот отмечается 27 декабря

Tекст: Катерина Туманова

В субботу, 27 декабря, в России отмечают День спасателя или День МЧС. Дата профессионального праздника тех, кто первыми приходит на помощь напоминает о дне в 1990 году, когда постановление Президиума Верховного Совета РСФСР дало старт Российскому корпусу спасателей, который возглавил Сергей Шойгу.

«26 ноября 1995 года первый президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал Указ «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря», – напомнили в ведомстве.

Как отметил в поздравительном обращении президент Владимир Путин, за 35 лет существования МЧС спасатели стали одними из самых эффективных в мире по ряду направлений, а официальный показатель спасенных жизней исчисляется сотнями тысяч.

Еще один профессиональный праздник в эту субботу – День паспортно-визовой службы МВД России. В 1932 году 27 декабря в СССР появилась единая система паспортизации и прописки, а при МВД образована специальная служба. В память о создании паспортной системы страны отмечается этот праздник.

Шуточный праздник День шиворот-навыворот – наиболее подходящий предновогодней субботе. В честь этого торжества весь день разрешается творческое неповиновение правилам: совершение действий наоборот, ношение одежды наизнанку или задом наперед и так далее.

При этом на Кубе 27 декабря празднуют День парикмахера и стилиста, в КНДР – День социалистической Конституции, в США – День фруктового пирога.

Именинники в эту субботу Фирс, Филимон, Ариан и Николай.