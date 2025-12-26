  • Новость часаВ ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    Россия совершила инженерное чудо в авиации
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Захарова объявила о готовности обсудить гарантии ненападения на НАТО
    Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и яркие образы
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя
    Путину и Орбану предложат принять участие в заливке первого бетона АЭС «Пакш-2»
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    26 декабря 2025, 08:10

    ВТБ сообщил о новых мошеннических схемах в период новогодних покупок

    ВТБ отметил рост фишинга, поддельных билетов и розыгрышей перед Новым годом

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии Нового года мошенники активизировались и используют фишинговые сайты, поддельные билеты и новогодние розыгрыши для хищения банковских данных россиян, предупредили в пресс-службе ВТБ.

    Мошенники активизируются в период новогодней подготовки, пользуясь повышенным спросом на онлайн-покупки и праздничным настроением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

    Банк предупреждает: злоумышленники используют фишинговые сайты, поддельные билеты, а также новогодние розыгрыши, чтобы завладеть личными и финансовыми данными пользователей.

    «На фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности мошенники усиливают атаки на пользователей. Они используют социальную инженерию, создавая у людей ложное чувство срочности или играя на желании выгодно подготовиться к празднику», – заявили в ВТБ.

    Эксперты отмечают, что рассылка эмоциональных поздравлений или «подарков от Деда Мороза» часто ведёт на поддельные сайты или распространяет вредоносные программы. Подделываются страницы популярных маркетплейсов, а фальшивые билеты на новогодние мероприятия после оплаты оказываются несуществующими. Особую популярность набирает агрессивная реклама в соцсетях и мессенджерах с ограниченными «выгодными» предложениями, где для «получения приза» мошенники требуют реквизиты карты или личные данные.

    ВТБ отмечает, что особенно опасными являются вложения с расширением .apk, выдаваемые за корпоративные фото или поздравления, так как они могут содержать вредоносное ПО. Специалисты банка советуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карт на неизвестных площадках, а для онлайн-платежей использовать отдельную карту с минимальным лимитом.

    Также гражданам рекомендуется проявлять бдительность при получении электронных писем, сообщений от незнакомых отправителей и тщательно проверять подлинность сайтов перед оплатой билетов или товаров.

    Ранее в ВТБ зафиксировали увеличение случаев, когда граждане отдавали наличные средства мошенникам.

    В МВД раскрыли схемы обмана, при которых граждане сами совершали звонки злоумышленникам.

    Мошенники активно изобретают новые способы передачи денег курьерам через обман жертв.

    25 декабря 2025, 10:08
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиаперевозчики смогли совершить настоящее чудо, поскольку все эксплуатируемые ими иностранные самолеты обслуживаются должным образом, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

    «Наши авиакомпании совершили такое инженерное чудо. У нас уже – их много, но ключевых – наверное, восемь или девять технических центров, которые позволяют полностью обслуживать иностранные суда», – цитирует Никитина «Россия 24».

    По его словам, эти центры обеспечивают работой 8 тыс. человек, недавно авиакомпания S7 открыла второй завод.

    Министр отметил, что до этого такой промышленности в таком масштабе и качестве не было.

    «И сегодня все иностранные суда обслуживаются должным образом нашими авиакомпаниями», – заключил глава ведомства.

    В ноябре Новак сообщал, что число действующих аэропортов в России за ближайшие пять лет должно вырасти до 241, они должны появиться в Запорожье и Херсоне.

    25 декабря 2025, 14:45
    Умерла народная артистка России Вера Алентова
    @ Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни, сообщили в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

    «Да, это правда», – заявил источник на вопрос о кончине Алентовой, не уточнив причину смерти, передает ТАСС.

    В официальном заявлении театра отмечается, что «случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», пишет РИА «Новости».

    Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. Она после школы хотела выбрать медицинский путь, поступив в медицинский институт Барнаула, однако увлеклась театром и начала работать в Барнаульском драматическом театре.

    В начале 1960-х годов Алентова переехала в Москву, а в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, обучаясь у Василия Маркова.

    Более 60 лет она выступала на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, где создала множество заметных ролей, в том числе – главную роль в спектакле «Шоколадный солдатик».

    Широкую известность Алентова получила благодаря кинематографу – ее звездной ролью стала главная героиня в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», удостоенном премии «Оскар».

    Напомним, четыре года назад артистка потеряла своего мужа Владимира Меньшова.

    25 декабря 2025, 13:30
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    25 декабря 2025, 12:10
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов

    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подготовила комплекс мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    25 декабря 2025, 14:56
    Путин заявил о главном критерии оценки в конкурсе «Лидеры России. Команда»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета подчеркнул важность командной работы в современном мире.

    По его словам, сегодня это становится значимым конкурентным преимуществом для каждого.

    «Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде. Неслучайно в новом сезоне конкурса «Лидеры России» заявки на участие подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Он особо подчеркнул, что в нынешнем сезоне конкурса «Лидеры России» главным критерием выбора участников станет именно способность эффективно действовать в команде, пишет ТАСС.

    Ранее председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, комментируя старт шестого сезона проекта, рассказал газете ВЗГЛЯД, как «Лидеров России» усилили командной игрой.

    25 декабря 2025, 12:13
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий сообщил: «Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе». По его словам, эти укрепления строились на протяжении нескольких лет и находились глубоко под землей.

    Губернатор отметил, что противник вложил в строительство бункеров миллионы гривен, оснастив их современными коммуникациями, при этом укрепления воспринимались ВСУ как образец безопасности. По оценке Балицкого, все эти бетонные сооружения не смогли продержаться и пяти минут под ударами российской армии.

    Он добавил, что Гуляйполе является важным опорным районом ВСУ, а также значимым транспортным узлом региона. Взятие этого населенного пункта позволит создать условия для дальнейшего освобождения всей Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что власти Запорожской области готовы предоставить административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте. Российский лидер сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    В минувшую пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области.

    25 декабря 2025, 17:12
    Мосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках

    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей после решения Мосгорсуда, вступившего в силу незамедлительно.

    Московский городской суд обязал певицу Ларису Долину и членов ее семьи выселиться из квартиры в районе Хамовники, передает ТАСС. Заседание состоялось 25 декабря 2025 года, на нем были удовлетворены исковые требования Полины Лурье к Долиной и ее семье о прекращении права пользования квартирой.

    В решении суда, которое было оглашено непосредственно в зале заседаний, говорится: «Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина заявила о готовности освободить занимаемую квартиру в Хамовниках до 30 января. Певица попросила дать ей время на сбор своих личных вещей.

    Долина намеревается взыскать с покупательницы своей квартиры в районе Хамовники Полины Лурье около 1 млн рублей за коммунальные услуги.

    25 декабря 2025, 22:20
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    25 декабря 2025, 16:12
    МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Германию без необходимости
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    25 декабря 2025, 13:52
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского

    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором прозвучали пожелания смерти, говорит о его озлобленности и неадекватности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Владимир Зеленский во время своего рождественского выступления проявил некультурность и агрессию, передает ТАСС. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского с пожеланием смерти кому-либо.

    Песков подчеркнул, что обращение главы украинского государства показалось в Кремле странным.

    «Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», – заявил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил, что подобные заявления ставят под сомнение способность Зеленского принимать взвешенные решения по вопросу урегулирования конфликта. По мнению Кремля, такие проявления вызывают вопросы о возможности политико-дипломатического разрешения украинского конфликта со стороны Киева.

    Ранее власти Украины переименовали Рождество 7 января в профессиональный праздник программистов.

    Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

    25 декабря 2025, 09:48
    Насри Асфура победил Насраллу на выборах в Гондурасе
    @ Camilo Freedman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Консервативный кандидат Насри Асфура одержал победу на президентских выборах в Гондурасе, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, он заручился поддержкой президента США Дональда Трампа и получил 40,3% голосов. Его главный соперник, кандидат от либеральной партии Сальвадор Насралла, набрал 39,5%. Кандидат правящей партии LIBRE Рикси Монкада оказалась на третьем месте с существенным отставанием.

    Выборы сопровождались задержками, техническими неполадками и многочисленными обвинениями в мошенничестве. Около 15% бюллетеней – сотни тысяч голосов – пришлось пересчитывать вручную из-за хаотичной работы системы подсчета. Протесты сторонников партии LIBRE не раз срывали процесс, затрудняя доступ к архивам с результатами голосования.

    Результаты были утверждены двумя представителями избирательного совета и одним заместителем, но третий член совета отсутствовал на видеозаписи объявления результатов.

    Асфура после подтверждения победы обратился к гражданам страны: «Гондурас, я готов управлять. Я тебя не подведу».

    Новоизбранный президент должен вступить в должность 27 января и будет руководить страной до 2030 года.

    Сальвадор Насралла публично отверг итоги выборов, подчеркнув, что часть бюллетеней была необоснованно исключена из учета. Он заявил: «Я не приму результат, основанный на упущениях. Демократия не завершается от усталости или из-за того, что сегодня – 24-е. Это самое грустное Рождество для народа Гондураса». Это уже третья неудачная попытка Насраллы занять президентский пост.

    Глава парламента Гондураса Луис Редондо также выступил против признания выборов, назвав их «полностью незаконными и не имеющими юридической силы».

    Ранее сообщалось, что в ходе подсчета голосов на выборах президента в Гондурасе разрыв между кандидатами составил всего 515 бюллетеней, а президент США Дональд Трамп обвинил власти страны в фальсификациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оба фаворита президентских выборов в Гондурасе Сальвадор Насралла и Насри Асфура заявили о намерении разорвать отношения с Китаем и восстановить связи с Тайванем.

    25 декабря 2025, 20:46
    Задержан главный организатор попытки госпереворота в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр обороны и внутренних дел саакашвилевского режима Бачана Ахалая задержан в четверг Службой госбезопасности Грузии в качестве главного организатора попытки свержения властей 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии, заявил на брифинге первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, Ахалая «руководил преступными действиями 4 октября посредством интернет-аппликаций», регулярно связываясь с членами оргкомитета по свержению власти.

    «Ахалая был главным организатором этих действий», – сказал первый заместитель руководителя СГБ.

    Ранее МВД Грузии задержало всех пятерых членов оргкомитета по «мирному свержению власти» 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе, экс-замначальника Генштаба, а также оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, – Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии. Во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    Уже арестовано несколько десятков участников беспорядков 4 октября.

    Ранее Ахалая, один из самых жестоких членов команды экс-президента Михаила Саакашвили, уже отсидел семь с половиной лет за пытки.

    25 декабря 2025, 11:37
    Захарова: Запад превратил праздничную иллюминацию в Москве в политический спор

    Захарова: Запад расценил праздничную иллюминацию в Москве как политический сигнал

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе и трактуется как политический сигнал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Запад сделал праздничную иллюминацию Москвы предметом политических обсуждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Россия 24».

    Она отметила, что в политической среде неожиданно развернулась дискуссия о московских новогодних огнях, в то время как, например, в Германии решили отказаться от украшения общественных пространств.

    Захарова добавила, что не только экономические трудности, но и большие вызовы стоят перед Евросоюзом из-за решений самих европейских лидеров.

    Дипломат выразила мнение, что экономика России пострадала из-за решений ЕС, тогда как экономические трудности Европы также вызваны европейской политикой. Захарова уверена: западные страны сами выбрали нынешний путь, а сотрудничество с Россией могло бы сократить убытки за счет кооперации. Она отметила, что Россия всегда выступала за партнерство, чтобы вместе избегать экономических проблем, что позволяло бы каждому вести дела в классической манере, адаптируясь к новым реалиям.

    Ранее Захарова заявила, что жители и предприниматели стран Евросоюза сами собирают средства на новогоднюю иллюминацию из-за экономических трудностей.

    Власти крупных городов Германии сократили или полностью отменили уличную рождественскую иллюминацию из-за ограниченного бюджета.

    Между тем, из официальных поздравлений во Франции исчезло слово «Рождество», а в Париже на билбордах теперь пишут «Веселых праздников», при этом массовые рождественские мероприятия были отменены из-за опасений реакции мусульман.

    В Британии захотели отменить песню Jingle Bells как оскорбительную.

    26 декабря 2025, 03:25
    Онищенко назвал шестидневку идеальным вариантом для России

    Tекст: Катерина Туманова

    Переход на шестидневную рабочую неделю никаких рисков для здоровья не несет, а наоборот способствует выполнению государственной задачи по подъему уровня экономики, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья – никаких проблем», – сказал Онищенко РИА «Новости».

    Как ранее заявлял министра труда и социальной защиты Антон Котяков, с работодателем можно договориться на любой приемлемый для сторон график работы: от четырехдневной до шестидневной рабочей недели.

    При этом несколькими днями ранее Онищенко сообщал, что на четырехдневную рабочую неделю переход в России возможен лишь при внедрении новых технологий для сохранения темпов экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу. Онищенко с мая выступал против введения четырехдневной рабочей недели в России. В октябре он объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников.


    25 декабря 2025, 20:38
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    26 декабря 2025, 02:10
    Бойцы ВС России показали захваченный штаб батальона ВСУ в центре Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

