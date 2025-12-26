ВТБ сообщил о новых мошеннических схемах в период новогодних покупок

ВТБ отметил рост фишинга, поддельных билетов и розыгрышей перед Новым годом

Tекст: Мария Иванова

Мошенники активизируются в период новогодней подготовки, пользуясь повышенным спросом на онлайн-покупки и праздничным настроением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Банк предупреждает: злоумышленники используют фишинговые сайты, поддельные билеты, а также новогодние розыгрыши, чтобы завладеть личными и финансовыми данными пользователей.

«На фоне роста онлайн-покупок и предновогодней активности мошенники усиливают атаки на пользователей. Они используют социальную инженерию, создавая у людей ложное чувство срочности или играя на желании выгодно подготовиться к празднику», – заявили в ВТБ.

Эксперты отмечают, что рассылка эмоциональных поздравлений или «подарков от Деда Мороза» часто ведёт на поддельные сайты или распространяет вредоносные программы. Подделываются страницы популярных маркетплейсов, а фальшивые билеты на новогодние мероприятия после оплаты оказываются несуществующими. Особую популярность набирает агрессивная реклама в соцсетях и мессенджерах с ограниченными «выгодными» предложениями, где для «получения приза» мошенники требуют реквизиты карты или личные данные.

ВТБ отмечает, что особенно опасными являются вложения с расширением .apk, выдаваемые за корпоративные фото или поздравления, так как они могут содержать вредоносное ПО. Специалисты банка советуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карт на неизвестных площадках, а для онлайн-платежей использовать отдельную карту с минимальным лимитом.

Также гражданам рекомендуется проявлять бдительность при получении электронных писем, сообщений от незнакомых отправителей и тщательно проверять подлинность сайтов перед оплатой билетов или товаров.

