Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры

Источник: Турция заявила жесткий протест Украине из-за атак в Черном море
Анкара выразила свое недовольство по поводу атак украинских сил на торговые суда в акватории Черного моря, сообщил высокопоставленный официальный источник в Турции.
Высокопоставленный официальный источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция передала службам безопасности Украины свою решительную позицию по поводу нападений на суда в Черном море, передает РИА «Новости».
Как отметил собеседник агентства, украинской стороне была донесена четкая реакция Турции в связи с этими инцидентами. Он подчеркнул, что Анкара уклонилась от детализации характера мер, принятых по этому вопросу. Контраргументов или опровержений украинских представителей в сообщении не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря российское судно Midvolga 2 подверглось атаке воздушного беспилотника у берегов Турции и получило незначительные повреждения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку грубым нарушением и обвинил Киев в подрыве безопасности коммерческого судоходства.
Ранее украинские спецслужбы опубликовали доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.