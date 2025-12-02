Источник рассказал о реакции Турции на атаки Украины на танкеры

Источник: Турция заявила жесткий протест Украине из-за атак в Черном море

Tекст: Елизавета Шишкова

Высокопоставленный официальный источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция передала службам безопасности Украины свою решительную позицию по поводу нападений на суда в Черном море, передает РИА «Новости».

Как отметил собеседник агентства, украинской стороне была донесена четкая реакция Турции в связи с этими инцидентами. Он подчеркнул, что Анкара уклонилась от детализации характера мер, принятых по этому вопросу. Контраргументов или опровержений украинских представителей в сообщении не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря российское судно Midvolga 2 подверглось атаке воздушного беспилотника у берегов Турции и получило незначительные повреждения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку грубым нарушением и обвинил Киев в подрыве безопасности коммерческого судоходства.

Ранее украинские спецслужбы опубликовали доказательства своей причастности к нападению на танкеры под иностранным флагом в Черном море.