    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Киев «принял во внимание» протест МИД Казахстана из-за атаки на КТК
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
    Костин: Нынешний курс рубля невыгоден бюджету и экспортерам
    Эрдоган прокомментировал атаки на танкеры у побережья Турции
    Пресс-секретарь Лукашенко сравнила действия Литвы со «стрельбой между ног»
    Глава МИД Эстонии предостерег Киев от ударов по судам в Балтийском море
    Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Кто не уважает свои истории, будет жить в чужих

    Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    11 комментариев
    2 декабря 2025, 08:35 • Новости дня

    ВС России форсировали Бахмутку и закрепились юго-западнее Звановки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили украинские фортификации, форсировали реку Бахмутка и закрепляются на новых позициях юго-западнее Звановки (ДНР), расширяя зону контроля вдоль берега, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские войска уничтожили украинские фортификационные сооружения и форсировали реку Бахмутка, передает ТАСС.

    По его словам, войска закрепляются на новых позициях в лесополосе юго-западнее Звановки, продолжая продвижение и расширяя зону контроля вдоль берега.

    Эксперт подчеркнул, что украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление на этом направлении. Марочко отметил, что такая активность ВСУ объясняется значительной угрозой, которую создает продвижение российских военнослужащих для фланга группировки противника возле населенного пункта Свято-Покровское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что штурмовики группировки «Запад» зашли в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском Донецкой народной республики.

    Ноава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что освобождение Волчанска будет обеспечено Вооруженными силами России.

    1 декабря 2025, 22:27 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Песков: Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска

    Герасимов доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    В ходе визита глава государства заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего группировки «Восток» Андрея Иванаева.

    Песков заявил, что генерал армии Герасимов сообщил верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Также были представлены результаты наступательных действий российской армии на других направлениях.

    Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (10)
    1 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова

    Политолог Скачко: Репутация украинских чиновников снижает доверие к переговорам

    Скачко оценил «флоридский междусобойчик» Рубио и Умерова
    @ REUTERS/Eva Marie Uzcategui

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Делегацию Украины на переговорах с США возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров – фигурант антикоррупционных расследований. Это говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу и снижает доверие к самому процессу мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во Флориде прошла встреча американской и украинской сторон.

    «Судя по всему, в ходе переговоров американской и украинской делегаций во Флориде пока не закладывается четкой конструкции будущего мирного соглашения. При этом в некотором смысле стороны действуют в логике российской парадигмы. Москва была первым и в какие-то периоды единственным участником конфликта, настаивающим на запуске дипломатического трека», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Россия постоянно указывает, что спецоперация стала крайним, но необходимым инструментом для ликвидации угроз. При этом, как мы видим, для Киева и его евроатлантических партнеров боевые действия являются самоцелью. Сейчас же Белый дом и Банковая позиционируют встречу во Флориде как условно обнадеживающую, поскольку она показывает номинальное стремление сторон к дипломатии», – пояснил он.

    «Можно сказать, что сам факт проведения встречи во Флориде на данном этапе важнее, чем ее результаты. Координация переговоров с Россией, в том числе анонсированный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, нужны еще и для того, чтобы убедить западных игроков в стремлении российской стороны к миру и отсутствии агрессивных геополитических планов», – продолжил аналитик.

    «При этом фигура главы украинской делегации во Флориде пока говорит о несерьезном подходе Киева к диалогу. Секретарь СНБО Рустем Умеров является фигурантом антикоррупционных расследований НАБУ. Ранее украинскую сторону представлял экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку после обысков, проводимых в рамках уголовного дела», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же украинский Центр по борьбе с коррупцией выяснил, что родственники Умерова владеют тремя квартирами и четырьмя особняками в пригородах Майами. Это превращает нынешние переговоры США и Украины в своего рода «флоридский междусобойчик» (Марко Рубио, уроженец Майами, с 2011 года являлся сенатором США от штата Флорида – прим. ВЗГЛЯД) и снижает доверие к самому процессу. С таким же, если не с большим успехом украинскую делегацию могла бы возглавить Эшли Муди – сенатор от Флориды», – сыронизировал эксперт.

    «Вместе с тем коррупция на Украине на данном этапе выгодна Вашингтону – как средство давления на украинскую власть. Так что соответствующие сетования Трампа – не более, чем дополнительный инструмент для склонения Киева в нужную американцам сторону. Глава Белого дома рассматривает европейских и украинских партнеров как подчиненных, которых надо держать в заведомо ущербном положении. Исходя из этой доктрины и будет строиться вся переговорная тактика США», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к киевской делегации, сообщило, что переговоры между делегациями США и Украины во Флориде прошли «нелегко». «Это непростой процесс, поскольку поиск формулировок и решений продолжается», – сказал источник, добавив, что обмен мнениями, тем не менее, был «конструктивным».

    CNN со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров, сообщил, что встреча стала «шагом вперед» и была «основана на прогрессе, достигнутом в Женеве», где на прошлой неделе состоялся первый раунд обсуждений предложений США по урегулированию украинского кризиса.

    Одним из наиболее «проблемных аспектов» первоначального мирного предложения США из 28 пунктов было условие, согласно которому Украина должна была официально отказаться от своего стремления вступить в НАТО. Это одно из ключевых требований России.

    Переговорщики обсудили возможный сценарий, в котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к военному альянсу посредством соглашений, которые придется согласовать напрямую между членами НАТО и Москвой. Другой проблемный трек – территориальные вопросы. Вашингтон и Киев продолжают обсуждение обеих тем. Характер потенциальных гарантий безопасности для Украины от Запада также пока неясен.

    Встреча во Флориде была «успешной и продуктивной», считает Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, стороны обсудили все ключевые вопросы, важные для Киева. Со своей стороны президент США Дональд Трамп указал, что ситуация с коррупцией на Украине «не помогает» переговорам. Он также высказал мнение, что существует хороший шанс на достижение итогового соглашения. При этом глава Белого дома указал, что украинское урегулирование не особо касается США.

    Трамп рассказал, что обсуждал ход переговоров с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом, который, по словам главы Белого дома, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Американский лидер выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в завершении конфликта на Украине, и сообщил, что не намерен устанавливать для российской стороны крайний срок урегулирования.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    Российские войска освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Северска, Краматорска, Славянска, Закотного, Степановки, Резниковки и Константиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Садков, Кондратовки, Рыжевки, Бариловки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

    ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Моначиновки, Благодатовки и Осиново в Харьковской области, Дробышево и Яровой в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Артемовки, Родинского, Белицкого, Марьевки, Грузского, Белозерского, Красноармейска и Димитрова в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ под Добропольем, Варваровкой и Гуляйполем в Запорожской области.

    При этом противник потерял свыше 210 военнослужащих, две бронемашины и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Орехова, Лукьяновского в Запорожской области и Казацкого в Херсонской области. Были уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ и склад матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, в частности, они освободили Васюковку и Иванополье в ДНР.

    Российские военные в зоне СВО освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    В Мариуполе задержали три года прятавшегося боевика «Азова»

    Tекст: Вера Басилая

    Бойца Вооруженных сил Украины из полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), находившегося в Мариуполе почти три года после освобождения города российскими войсками, задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР.

    Украинский военнослужащий почти три года скрывался в Мариуполе после того, как город был освобожден российской армией, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы МВД по ДНР, мужчину задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД ДНР.

    В ведомстве уточнили, что после начала спецоперации на Украине задержанный вместе с сослуживцами оказался в полку «Азов». «Воспользовавшись случаем, мужчина бежал и на протяжении почти трех лет скрывался», – говорится в официальном сообщении.

    Задержанный признался, что неоднократно вел огонь по жилым домам и мирным гражданам. По его словам, возле населенного пункта Авдеевка их заставляли вести прицельный огонь по позициям ДНР, а также по мирному населению, которое находилось недалеко в поселке Каменка и Ясиноватой.

    В МВД по ДНР уточнили, что сейчас с мужчинами работают представители компетентных органов, которые пытаются установить все детали преступной деятельности задержанного и его бывших сослуживцев.

    Ранее во Львове соседи избили бывшего боевика нацбатальона «Азов» (запрещенного в России террористической организации), который приехал туда на лечение.

    Украинский военнопленный из формирования «Азов» Дмитрий Лысокобылко поблагодарил российского солдата за спасение жизни, когда тот взял его в плен.

    Комментарии (3)
    1 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Российские штурмовики вошли в Гришино к северо-западу от Красноармейска
    Российские штурмовики вошли в Гришино к северо-западу от Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовики вошли в населенный пункт Гришино к северо-западу от Красноармейска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил о вхождении российских штурмовых подразделений в поселок Гришино, передает ТАСС.

    По его словам, успехи зафиксированы в Красноармейско-Дмитровской агломерации. Пушилин отметил: «Штурмовые подразделения уже вошли в Гришино».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о поражении бригад ВСУ на нескольких фронтах. Российские войска продвинулись в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас. Военнослужащие России освободили Васюковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Ганчев сообщил о зачистке районов Волчанска российской армией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская армия продолжает активные действия в Волчанске, осуществляя зачистку районов города и эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах больше года, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    Силы России продолжают удерживать инициативу на Волчанском направлении, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    По его словам, бойцы армии России ведут зачистку ряда районов города. «Инициатива на Волчанском направлении на стороне наших вооруженных сил. Бойцы российской армии продолжают зачистку некоторых районов города. Эта работа позволяет обнаружить мирных граждан, которым больше года приходилось укрываться от обстрелов боевиков в подвалах, и эвакуировать их в безопасное место», – сказал Ганчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ в лесном массиве на востоке Волчанска, полностью уничтожив остатки гарнизона.

    ВСУ организовали пункты размещения личного состава рядом с храмами и часовнями в Волчанске и соседних селах Харьковской области.

    ВСУ почти потеряли Волчанск, под контроль ВС России перешло 90% территории города, десятая часть остается серой зоной.

    Комментарии (9)
    1 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Российские войска зачистили юго-восток Димитрова
    Российские войска зачистили юго-восток Димитрова
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска практически зачистили от ВСУ юго-восточную часть Димитрова, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российские войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова, передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, «наши войска практически зачистили юго-восточную часть Димитрова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. Подразделения России освободили 24 здания в Димитрове.

    Группа морпехов ВСУ под Димитровом ранее сдалась в плен.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 22:41 • Новости дня
    Путину доложили о начале освобождения города Гуляйполе

    Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе

    Путину доложили о начале освобождения города Гуляйполе
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин во время визита главы государства на один из пунктов управления объединённой группировки войск заслушал доклад командующего войсками группировки «Восток» Андрея Иванаева о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В городе идут уличные бои в северо-восточной части.

    Командующий подробно рассказал Путину о выполнении задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей, находящихся в зоне ответственности группировки. Особое внимание в докладе уделили последним достижениям на линии фронта.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Минобороны России на днях сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Российские военные в зоне СВО с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 23:33 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что даст ВС России освобождение Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области, и рассказал, к чему ведет освобождение этого поселения.

    «Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в представленной в Telegram-канале Минобороны поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и проявленные в бою героизм и мужество.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    ВС России уничтожили гарнизон ВСУ на востоке Волчанска

    Tекст: Вера Басилая

    В лесном массиве на востоке Волчанска российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ, полностью уничтожив остатки гарнизона, сообщили в российских силовых структурах.

    Восточные районы Волчанска в Харьковской области стали местом ликвидации остатков гарнизона ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовиков, на этой территории были полностью уничтожены подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

    На минувшей неделе представители российских силовых структур заявляли о почти полной ликвидации формирований украинских боевиков под Волчанском.

    Ранее украинские военные организовали пункты размещения личного состава у храмов и часовен в Волчанске и соседних селах Харьковской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что 90% Волчанска перешли под контроль ВС России.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин поставил задачу группировке войск «Север» после доклада командующего

    Путин поставил задачу группировке войск «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклады командующих и поставил новые задачи, одна из которых адресована группировке войск «Север».

    «Перед ней [группировкой «Север»] поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», – сказал Путин в ходе трансляции, которая представлена пресс-службой Кремля.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Глава Генштаба Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 00:03 • Новости дня
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину.

    «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой – это на краснолиманском направлении», – заявил он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике. Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 06:43 • Новости дня
    Солдаты ВСУ пожаловались на невозможность сбежать из Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ в Гуляйполе жалуются на невозможность покинуть город. Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в радиусе десятков километров вокруг Гуляйполя не осталось безопасных районов.

    По его словам, ВСУ жалуются на невозможность сбежать из Гуляйполя, так как все находится под огневым контролем ВС России, передает ТАСС. «Да и некуда им бежать, если верить противнику, потому как в радиусе десятков километров вокруг города безопасных мест для ВСУ не осталось, идти не куда», – подчеркнул Кимаковский.

    Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Военный эксперт Степанов рассказал о последствиях взятия Красноармейска

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его оценкам, дальнейшее продвижение вооруженных сил России приведет к освобождению Славянска, Краматорска и оставшейся территории ДНР.

    Эксперт подчеркнул, что Красноармейск являлся наиболее значимым укрепленным пунктом в оборонительной линии киевского режима, и его взятие стало переломным моментом.

    «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», – заявил Степанов ТАСС.

    Он обратил внимание на экономическую значимость Красноармейска, где велась добыча коксующегося угля, используемого для энергетических нужд, в том числе теплоэлектростанциями Киева. По словам Степанова, этот аспект усилит последствия утраты города для киевских властей.

    Имиджевая составляющая, как отметил военный эксперт, также важна – бои за Красноармейск приобрели значительный резонанс в украинских и международных СМИ, а утрата города рассматривается как стратегическое поражение Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили  Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    Платежная система Wise начала блокировать карты россиян и белорусов
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов
    Легендарный футболист Владимир Мунтян умер на 80-м году жизни
    Психотерапевт объяснил, как научить бабушек и дедушек пользоваться ИИ
    Бриджит Бардо опровергла сообщения в соцсетях о своей смерти
    Депутаты вызвали Долину для разговора о жилье

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи - лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают.

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится.

    Значительный недобор осадков в ноябре отметили в Крыму

    Засушливая погода преобладала в ноябре в Крыму, осадков в горах выпало всего от 3 до 8% нормы, что стало причиной понижения уровня воды в реках полуострова, сообщили гидрологи регионального гидрометцентра.

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

